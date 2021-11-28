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Sputnik недели: поездки президента, новый "веер", стрельба и задержания

Sputnik недели: поездки президента, новый "веер", стрельба и задержания

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельных обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 15 по 28 ноября. 28.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-28T20:35+0300

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О том, как прошли поездки президента Абхазии Аслана Бжания в районы страны, кто был задержан сотрудниками МВД, какие были совершены преступления, как специалисты оценивают эпидситуацию в Абхазии, что происходит с энергетикой и чему было посвящено внеочередное совещание в Парламенте, читайте в материале.SputnikПрезидентские поездкиГлава государства Аслан Бжания на минувшей неделе совершил три ознакомительные поездки – в Галский, Сухумский районы и по Сухуму. Он ознакомился с состоянием дел на местах, ходом ремонтно-восстановительных работ, ситуацией с энергетикой и выслушал отчеты глав районов по основным направлениям.24 ноября президент посетил Галский район. Первым делом он приехал в районную инспекцию, где ему рассказали о работе медучреждения. После объезда объектов Галского района в администрации состоялось расширенное совещание. Уже 25 ноября президент отправился в поездку по Сухумскому району. Глава Сухумского района Алхас Читанава на расширенном совещании обратил внимание президента страны на то, что в районе 19000 гектаров земель, но большинство из них в запущенном состоянии, обрабатываются лишь 300-400 гектаров. Из республиканского бюджета на развитие сельского хозяйства было выделено 5,8 миллиона рублей на обработку 14 гектаров. Из местного бюджета района было выделено четыре миллиона рублей на развитие сельского хозяйства.В области энергетики тоже существуют определенные проблемы. По словам Читанава, общий объем потребления электроэнергии в 2021 году составил 57,9 миллиона киловатт-часов. При этом задолженность за потребление составила 13,8 миллиона рублей. Процент собираемости - 38,9%.Новый мост в селе Дзыгута появится в этом году>>Аслан Бжания также посетил три улицы в Сухуме, на которых в рамках Инвестпрограммы проводятся ремонтные работы. После в столичной администрации состоялось расширенное совещание, на котором глава Сухума Беслан Эшба сообщил о поступлениях в бюджет города, ликвидации последствий стихии, ситуации в энергоотрасли и эпидситуации. В ходе совещания Эшба также рассказал президенту, что к завершению близится строительство приюта для собак на территории села Дзыгута. Совещание в ПарламентеСозданный в ноябре Народно-патриотический союз Абхазии обратился с письмом к Парламенту страны с просьбой рассмотреть вопросы, связанные с криминогенной обстановкой в стране и грубым нарушением законодательства республики со стороны правоохранительных органов.Группа депутатов Народного собрания инициировала внеочередное совещание, на котором обсудили эти и некоторые другие вопросы. В части, которая прошла без прессы, парламентарии провели процедуру голосования по постановлению об увольнении глав МВД, Генпрокуратуры и прокуратуры Сухума.Как пояснил корреспонденту Sputnik депутат Народного Собрания Леонид Чамагуа, постановление не набрало нужного количества голосов.Новое посольство АбхазииПресс-служба главы государства сообщила, что президент Аслан Бжания подписал указ об учреждении посольства Абхазии в Никарагуа. Оно появится в городе Манагуа.Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, а через год были установлены дипломатические отношения между странами.Коронавирус и вакцинацияПо состоянию на 27 ноября общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 34652 человека. Зарегистрировано 524 летальных случая. Выздоровели 28688 человек.Главный санитарный врач республики Людмила Скорик доложила об эпидемиологической ситуации в стране премьер-министру Александру Анквабу в четверг 25 ноября.Скорик отметила, что эпидобстановка в Абхазии остается сложной, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией не спадает, степень тяжести течения болезни ухудшается, растет число летальных случаев.Она подчеркнула, что скорость и уровень поражения легких у некоторых пациентов – до 80% в течение двух суток, это вызывает серьезную озабоченность.Она убеждена, что главным средством борьбы с заболеванием остается ускорение темпов вакцинации и заявила, что в сложившейся эпидситуации нельзя говорить о послаблении ограничительных мер.При этом Скорик предложила расширить сеть пунктов вакцинации в республике, Александр Анкваб это поддержал.Людмила Скорик также заявила, что никакие справки о перенесенном заболевании, о метотводе и наличии антител, выданные коммерческими предприятиями в виде лабораторий, не признаются ни на территории Абхазии, ни на территории России, поскольку они не сертифицированы и не вправе выдавать свидетельства утвержденной формы.25 ноября одна из лабораторий, работающих на территории республики, опубликовала в своем Instagram-аккаунте сообщение о прекращении выдачи в Абхазии сертификатов о наличии антител с QR-кодом.По данным Минздрава Абхазии за 25 ноября, российской вакциной "Спутник Лайт" от коронавирусной инфекции в республике провакцинировались 5145 человек. Оставшиеся дозы будут направлены на ревакцинацию.Очередная кампания по вакцинации "Спутник V" стартовала 18 ноября. По состоянию на 22 ноября всего привились 82 человека.ЭнергетикаСитуация с энергетикой в стране по-прежнему остается напряженной. На совещании с президентом Асланом Бжания вице-премьер, министр экономики Кристина Озган рассказала, что объем ежесуточного превышения потребления электроэнергии рактически по всем районам составляет 1,7 миллиона киловатт-часов.Она отметила, что мероприятия, которые проводились МВД и СГБ в летний период, привели к снижению среднесуточных показателей потребления электроэнергии на один миллион киловатт-часов в июле, августе и сентябре. По ее словам, ситуация значительно ухудшилась в октябре.В 2020 году населению было отпущено электроэнергии на 700 миллионов рублей, при этом собрано было только 200 миллионов.Озган рассказала, что ведомство совместно с "Черноморэнерго" практиковало отключение электроэнергии неплательщикам в селах, но это не дало должного результата. Глава Минэка предложила для увеличения собираемости обнародовать в районах списки должников.С 16 ноября в республике ввели график веерных отключений из-за возросшей нагрузки на линиях "Шешелети-1" и "Ачгуара".В понедельник 22 ноября "Черноморэнерго" уведомило население об изменениях в графике в связи с ростом количества аварийных отключений, вызванных увеличением нагрузок на электросети страны. Предприятие опубликовало новый график и это вызвало бурную реакцию в соцсетях.Заместитель главного инженера "Черноморэнерго" Саид Блабба объяснил, что новый график отключений сложно понять абонентам из-за того, что он составляется инженерами для внутреннего пользования, но расписать схему отключений по каждой отдельно взятой улице и дому, невозможно в связи с устройством самой энергетической сети Абхазии.По его словам, отключения электричества вне графика - это вынужденная мера, так как нагрузки возрастают, а линии не выдерживают. Повышенные нагрузки, уверен он, вызваны работой криптоферм.Стрельба, покушение и задержанияВ июле 2021 года в Новом районе в Сухуме произошла перестрелка с участием Руслана Гудалия, Игоря Гудалия, Гарри Авидзба, Аслана Зухба и Беслана Дзыба. В результате перестрелки были убиты Руслан Гудалия и Беслан Дзыба, ранен Аслан Зухба.Уголовное дело было возбуждено в отношении Руслана Гудалия, Гарри Авидзба, Аслана Зухба и Игоря Гудалия, двое последних были задержаны милицией. Гарри Авидзба был объявлен в розыск.27 ноября пресс-служба МВД Абхазии сообщило, что сотрудники угрозыска МВД задержали Авидзба в Сухуме на улице Сахарова. Он водворен в изолятор временного содержания МВД Абхазии.В результате перестрелки 16 ноября в Гагре между сотрудниками МВД, Амиром Кетия и Омаром Хагуш из поселка Бзыпта, которые, по данным следствия, готовили покушение на сотрудника гагрской милиции, Кетия погиб, Хагуш был ранен.Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело в отношении Омара Хагуш по факту приготовления к преступлению и покушения на преступление, посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконного приобретения, хранения и ношения оружия, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.В сообщении уточняется, что убийство планировалось из мести за их общего друга Анри Атейба, который был задержан в августе 2021 года, пытался покончить жизнь самоубийством в изоляторе временного следствия УВД по Гагрскому району, и в последствии, не приходя в сознание, скончался в медучреждении.На минувшей неделе также Прокуратурой Сухумского района было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство жителя Нижней Эшеры Тенгиза Лакербая, а также незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия.По данным следствия, примерно в 00:00 в селе Нижняя Эшера Сухумского района неизвестные на автомашине марки "Хонда Фит" пытались совершить покушение на убийство Тенгиза Лакербая.После чего житель Нижней Эшеры Роланд Колбая, пытаясь остановить автомобиль "Хонда Фит", получил ранение и был доставлен в медучреждение.Позже, в 02:50, сотрудники столичного УВД обнаружили на улице Басария сгоревшую автомашину "Хонда Фит".24 ноября на республиканской трассе в Гудаутском районе было обстреляно маршрутное такси, в результате чего водитель Элико Кокоскерия получил три пулевых ранения в область плеч и был доставлен в медучреждение.Сотрудники ОВД обнаружили в селе Звандрипш Гудаутского района горевшую автомашину ВАЗ-2114. По предварительным данным, преступление было совершено на ней.Пресс-служба МВД сообщает, что личность подозреваемого установлена, но данные в оперативных интересах пока не разглашаются.Вечером 25 ноября житель Сухума Алхас Хварцкия открыл стрельбу в сторону здания "Черноморэнерго". Два дня спустя Сотрудники угрозыска УВД по Сухуму его задержали.По данным следствия, Хварцкия произвел восемь выстрелов в сторону здания "Черноморэнерго", расположенного на улице Гумистинская в Сухуме. Он также произвел семь выстрелов при задержании, после чего был обезоружен сотрудниками милиции и задержан на месте преступления.Следственным отделом УВД по Сухуму в отношении Хварцкия возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, "грубого нарушения общественного порядка, совершенного с применением оружия, а также связанного с сопротивлением представителю власти, пресекающему нарушение общественного порядка". Оружие, из которого стрелял Хварцкия изъято и направлено на экспертизу.Абхазия в ТегеранеКак рассказал корреспонденту Sputnik посол по особым поручениям МИД республики, руководитель аппарата Всемирного абхазо-абазинского конгресса Кан Тания, одну из улиц столицы Ирана переименовали в Абхазию.Он уточнил, что Абхазией стала называться аллея Голестан в районе шестого муниципалитета Тегерана, расположенного на улице Незами Гянджеви.Этот факт Тания назвал приятным и дружеским жестом со стороны тегеранских властей, но при этом добавил, что говорить о признании суверенитета Абхазии со стороны Ирана пока рано.Инженерная разведка аэропорта СухумМинобороны Абхазии совместно со специалистами Южного военного округа ВС России приступило к инженерной разведке территории аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба на предмет обнаружения взрывчатых веществ 24 ноября.Проверка проводится в рамках реализации проекта по восстановлению авиасообщения между Абхазией и Россией.Ранее пресс-служба ЮВО сообщала, что в Абхазию прибыли российские саперы, они размещены на территории военной базы ЮВО в Гудауте.По прогнозам, планируется, что первые рейсы аэропорт Сухума примет к январю 2024 года.Победы спортсменов и умниковЧлен сборной Абхазии по боксу Энвер Бзагуа победил во втором рейтинговом бою в профессиональной карьере в Москве 26 ноября, о чем рассказал Sputnik президент Федерации профессионального бокса республики Алик Карди-оглы."Энвер прошел всю дистанцию, встреча продолжалась шесть раундов. По результатам боя судьи приняли единогласное решение о победе нашего спортсмена в этом бою", - подчеркнул Карди-оглы.Во вторник 26 ноября министр просвещения и языковой политики Инал Габлия принял учеников 11 "б" класса сухумской средней школы №5, которые участвовали в интеллектуальной передаче Первого канала "Умницы и умники".Абхазию в четвертьфинале телепередачи представляли Дария Ситникова, Анна Амичба и Саид Берулава. В полуфинал игры прошла Ситникова.22 ноября на сухумском стадионе "Динамо" состоялась финальная встреча Кубка Абхазии по футболу между столичным "Динамо" и " Гагрой". Матч закончился со счетом 2:3 в пользу Гагры, которая, тем самым, стала обладателем Кубка Абхазии. Решающий гол в поединке на траве забил Денис Павлов.

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