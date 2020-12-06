Sputnik недели: школьная не пора и проблемы энергетики

В обзоре информационного агентства Sputnik Абхазия самые важные события недели, произошедшие в республике с 30 ноября по 6 декабря.

На этой неделе в Абхазии президент Аслан Бжания встретился с членами Общественной палаты Абхазии, "Черноморэнерго" продолжил борьбу с незаконными подключениями к электросетям, Минпрос издал приказ о прекращении очного учебного процесса до 12 января 2021 года.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Районный вопрос



30 ноября президент Аслан Бжания провел совещание с главами городов и районов. На нем обсудили исполнение бюджета, борьбу с коронавирусом, состояние дел в сельском хозяйстве и социальной сфере.

По итогам встречи президент Абхазии поручил:

детально изучить ситуацию во всех сферах,

составить паспорта регионов – собрать информацию о площади занятых сельхозугодий, количестве трудоспособного населения, сколько из них трудоустроено и так далее.

Гражданин и начальник: Барателия о "паспорте района">

День защиты информации

30 ноября, в Международный день защиты информации, в местных Telegram-каналах распространилась информация о том, что один из крупнейших интернет-провайдеров Абхазии "Абаза Телеком" подвергся хакерской атаке, в результате которой в сеть утекли зашифрованные данные абонентов.

Однако интернет-провайдер опроверг информацию. После проведения служебного расследования представители "Абаза Телеком" сообщили Sputnik Абхазия о том, что никакой хакерской атаки не было.

Интернет-провайдер Абаза Телеком опроверг информацию о хакерской атаке>>

Школы не будет

Первого декабря Министерство просвещения Абхазии издало приказ о прекращении очного учебного процесса до 12 января 2021 года.

Согласно нему, в школах и колледжах уроки предложено организовать по одной из следующих форм:

прямой эфир (с последующей записью);

заранее записанные видеоуроки;

заочная система.

Эта информация вызвала шквал возмущений со стороны родителей. 4 декабря министр просвещения Инал Габлия дал пресс-конференцию в Сухуме, на которой мотивировал решение ведомства.

Проблемы энергетики

Первого декабря на воздушной линии "Очамчыра" произошла авария. Из-за этого половина Абхазии осталась без света. На устранение неполадок направили все аварийные службы "Черноморэнерго". Однако работы были затруднены темным временем суток и сложным рельефом местности.

Вечером Абхазия вынуждена была запросить временный переток электроэнергии у России. К утру 2 декабря последствия аварии на воздушной линии были устранены, а переток завершен.

Тем временем в Абхазии продолжаются рейды по выявлению и отключению нелегальных ферм по добыче криптовалюты. 2 декабря съемочная группа Sputnik отправилась с представителями правоохранительных органов в очередной рейд. В результате были отключены и опечатаны три криптофермы.

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Ситуация с энергоснабжением улучшилась в селах Гудаутского района. На подстанции в селе Дурипш 4 декабря запустили новый трансформатор. Дурипшская подстанция подает электроэнергию в села Дурипш, Хуап и частично в Звандрипш, Лыхны и Джирхуа.

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А вот часть столицы республики утром 5 декабря осталась без света. На подстанции "Сухум-1" произошел пожар, сгорело много оборудования. На ликвидацию последствий аварии были брошены все силы энергетической отрасли, привлечены сотрудники из районных отделов РУП "Черноморэнерго". Работы продолжались без перерыва сутки, энергетики работали в три смены.

По состоянию на 19:20 6 декабря, на подстанции идет ошиновка, соединение ячеек между собой, а также накладка нового оборудования для ввода в эксплуатацию. Работы будут продолжаться до подачи электроэнергии в обесточенные части города.

Коридор для возвращения

СГБ республики временно открыла КПП "Ингур" для приема находящихся в Грузии граждан и жителей республики. Пропуск следующих из Грузии граждан Абхазии через гуманитарный коридор будет осуществляться с 9:00 до 19:00 с 3 по 10 декабря 2020 года.

Для прибывающих в Абхазию лиц обязательным будет прохождение на границе медико-санитарного контроля с обязательным предъявлением справки об отсутствии COVID-19, выданной медучреждениями Грузии не позднее 72 часов до момента пересечения границы.

Президент в Общественной палате

3 декабря в Общественной палате Абхазии состоялось заседание с участием президента и вице-президента страны.

На нем Аслан Бжания заявил, что объем финансирования по противодействию коронавирусу доходит почти до полумиллиарда рублей с начала пандемии. В эту сумму входят затраты как государства, так и частных лиц, общественных и международных организаций. Что касается ограничительных мер, то глава государства отметил, что из двух зол руководство выбирает меньшее.

На заседании президент отметил, что принципиальная договоренность о перетоке электроэнергии из России достигнута. Переток света из России в Абхазию будет организован после устранения технических проблем.

По словам главы государства, полное восстановление энергосистемы Абхазии может потребовать около десяти миллиардов рублей.

Бжания о перетоке электроэнергии из России: принципиальная договоренность достигнута

Бжания: на борьбу с COVID-19 в Абхазии направлено до полумиллиарда рублей

Экспортный вопрос

На уходящей неделе председатель Государственного таможенного комитета Гурам Инапшба сообщил на рабочей встрече с премьер-министром Александром Анкваб, что экспорт мандаринов из Абхазии в Россию с начала сезона составляет более 12 тысяч тонн.

По его словам, после урегулирования проблемных вопросов с российскими коллегами объемы экспортируемых цитрусовых увеличились.

Уже на следующий день, 3 декабря, Александр Анкваб обсудил вопросы таможенного прохождения сельхозпродукции через КПП "Псоу" с первым вице-премьером, министром сельского хозяйства Бесланом Джопуа и первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета Алиасом Лабахуа.

Как отмечачалось на сайте Кабмина республике, в число проблем оперативного прохождения грузов через госграницу входят ограниченные возможности контрольно-пропускного пункта МАПП "Адлер" по досмотру и соответствующему оформлению крупных партий цитрусовых.

Премьер-министр поручил контролировать ситуацию в ежесуточном режиме и при необходимости активно взаимодействовать с российскими коллегами.

Однако кадры с российско-абхазской границы показывают, что ситуация с большегрузами пока не улучшилась. Крупные экспортеры цитрусовых из Абхазии все еще часами стоят в очереди на прохождение российской таможни.

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