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Sputnik недели: школьная не пора и проблемы энергетики

© Sputnik / Григорий Сысоев
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В обзоре информационного агентства Sputnik Абхазия самые важные события недели, произошедшие в республике с 30 ноября по 6 декабря.

На этой неделе в Абхазии президент Аслан Бжания встретился с членами Общественной палаты Абхазии, "Черноморэнерго" продолжил борьбу с незаконными подключениями к электросетям, Минпрос издал приказ о прекращении очного учебного процесса до 12 января 2021 года.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Районный вопрос

30 ноября президент Аслан Бжания провел совещание с главами городов и районов. На нем обсудили исполнение бюджета, борьбу с коронавирусом, состояние дел в сельском хозяйстве и социальной сфере.

По итогам встречи президент Абхазии поручил:

  • детально изучить ситуацию во всех сферах,
  • составить паспорта регионов – собрать информацию о площади занятых сельхозугодий, количестве трудоспособного населения, сколько из них трудоустроено и так далее.

Гражданин и начальник: Барателия о "паспорте района">

День защиты информации

30 ноября, в Международный день защиты информации, в местных Telegram-каналах распространилась информация о том, что один из крупнейших интернет-провайдеров Абхазии "Абаза Телеком" подвергся хакерской атаке, в результате которой в сеть утекли зашифрованные данные абонентов.

Однако интернет-провайдер опроверг информацию. После проведения служебного расследования представители "Абаза Телеком" сообщили Sputnik Абхазия о том, что никакой хакерской атаки не было.

Интернет-провайдер Абаза Телеком опроверг информацию о хакерской атаке>>

Школы не будет

Первого декабря Министерство просвещения Абхазии издало приказ о прекращении очного учебного процесса до 12 января 2021 года.

Согласно нему, в школах и колледжах уроки предложено организовать по одной из следующих форм:

  • прямой эфир (с последующей записью);
  • заранее записанные видеоуроки;
  • заочная система.

Эта информация вызвала шквал возмущений со стороны родителей. 4 декабря министр просвещения Инал Габлия дал пресс-конференцию в Сухуме, на которой мотивировал решение ведомства.

Проблемы энергетики

Первого декабря на воздушной линии "Очамчыра" произошла авария. Из-за этого половина Абхазии осталась без света. На устранение неполадок направили все аварийные службы "Черноморэнерго". Однако работы были затруднены темным временем суток и сложным рельефом местности.

Вечером Абхазия вынуждена была запросить временный переток электроэнергии у России. К утру 2 декабря последствия аварии на воздушной линии были устранены, а переток завершен.

Тем временем в Абхазии продолжаются рейды по выявлению и отключению нелегальных ферм по добыче криптовалюты. 2 декабря съемочная группа Sputnik отправилась с представителями правоохранительных органов в очередной рейд. В результате были отключены и опечатаны три криптофермы.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Обесточить и следить: как в Абхазии контролируют отключенные майнинговые фермы>>

Ситуация с энергоснабжением улучшилась в селах Гудаутского района. На подстанции в селе Дурипш 4 декабря запустили новый трансформатор. Дурипшская подстанция подает электроэнергию в села Дурипш, Хуап и частично в Звандрипш, Лыхны и Джирхуа.

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А вот часть столицы республики утром 5 декабря осталась без света. На подстанции "Сухум-1" произошел пожар, сгорело много оборудования. На ликвидацию последствий аварии были брошены все силы энергетической отрасли, привлечены сотрудники из районных отделов РУП "Черноморэнерго". Работы продолжались без перерыва сутки, энергетики работали в три смены.

По состоянию на 19:20 6 декабря, на подстанции  идет ошиновка, соединение ячеек между собой, а также накладка нового оборудования для ввода в эксплуатацию. Работы будут продолжаться до подачи электроэнергии в обесточенные части города. 

Коридор для возвращения

СГБ республики временно открыла КПП "Ингур" для приема находящихся в Грузии граждан и жителей республики. Пропуск следующих из Грузии граждан Абхазии через гуманитарный коридор будет осуществляться с 9:00 до 19:00 с 3 по 10 декабря 2020 года.

Для прибывающих в Абхазию лиц обязательным будет прохождение на границе медико-санитарного контроля с обязательным предъявлением справки об отсутствии COVID-19, выданной медучреждениями Грузии не позднее 72 часов до момента пересечения границы.

Президент в Общественной палате

3 декабря в Общественной палате Абхазии состоялось заседание с участием президента и вице-президента страны.

На нем Аслан Бжания заявил, что объем финансирования по противодействию коронавирусу доходит почти до полумиллиарда рублей с начала пандемии. В эту сумму входят затраты как государства, так и частных лиц, общественных и международных организаций. Что касается ограничительных мер, то глава государства отметил, что из двух зол руководство выбирает меньшее.

На заседании президент отметил, что принципиальная договоренность о перетоке электроэнергии из России достигнута. Переток света из России в Абхазию будет организован после устранения технических проблем.

По словам главы государства, полное восстановление энергосистемы Абхазии может потребовать около десяти миллиардов рублей.

Экспортный вопрос

На уходящей неделе председатель Государственного таможенного комитета Гурам Инапшба сообщил на рабочей встрече с премьер-министром Александром Анкваб, что экспорт мандаринов из Абхазии в Россию с начала сезона составляет более 12 тысяч тонн.

По его словам, после урегулирования проблемных вопросов с российскими коллегами объемы экспортируемых цитрусовых увеличились.

Уже на следующий день, 3 декабря, Александр Анкваб обсудил вопросы таможенного прохождения сельхозпродукции через КПП "Псоу" с первым вице-премьером, министром сельского хозяйства Бесланом Джопуа и первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета Алиасом Лабахуа.

Как отмечачалось на сайте Кабмина республике, в число проблем оперативного прохождения грузов через госграницу входят ограниченные возможности контрольно-пропускного пункта МАПП "Адлер" по досмотру и соответствующему оформлению крупных партий цитрусовых. 

Премьер-министр поручил контролировать ситуацию в ежесуточном режиме и при необходимости активно взаимодействовать с российскими коллегами.

Однако кадры с российско-абхазской границы показывают, что ситуация с большегрузами пока не улучшилась. Крупные экспортеры цитрусовых из Абхазии все еще часами стоят в очереди на прохождение российской таможни.

 

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