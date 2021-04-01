Sputnik марта: задержание Ахры Авидзба, съезд "Аруаа" и бюджет на 2021 год

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор самых важных событий марта. О том, что произошло в республике за этот период, какую реакцию это вызвало в обществе, читайте в нашем материале.

В минувшем месяце в Абхазии произошло много событий, которые получили большой резонанс. Неспокойный месяц начался с митинга у Парламента страны, там собрались люди, возмущенные поездкой бывшего помощника президента Бенура Квирая в соседнюю Грузию. В череде событий месяца – задержание Ахры Авидзба, съезд оппозиционной партии "Аруаа", на котором прозвучал призыв к президенту покинуть свой пост, ограбление дополнительного офиса "Амра-Банка" и другие события.

Sputnik

Весна началась с митинга

На второй день весны в Сухуме состоялся митинг, собрались люди, недовольные поездкой помощника президента Бенура Квирая в Грузию. Кроме того, они были возмущены распространившимся видео, на котором Квирая призывает наладить экономические отношения с Грузией. Митингующие выразили уверенность в том, что до тех пор, пока Грузия не откажется от реваншистских идей и не признает республику, ни о каких экономических отношениях и речи быть не может.

Сам Квирая в эксклюзивном интервью Sputnik уточнил, что ездил в Грузию в конце февраля не как помощник президента, а как частное лицо с целью привлечь в Абхазию инвестиции.

Позже в Администрации президента уточнили, что Квирая 19 февраля сложил с себя полномочия, но эта информация на протестные настроения не повлияла. От площади Свободы протестующие пришли к Парламенту, чтобы обсудить этот инцидент с депутатами.

Спикер Народного Собрания Валерий Кварчия обратился к собравшимся и сказал, что депутаты впервые увидели видео с участием Квирая и более подробно это обсудят на сессии Парламента с приглашением президента. Встречи не состоялось, так как на следующий день Аслан Бжания отбыл в Россию для проведения планового медицинского обследования.

Встреча президента с депутатами состоялась по возвращении президента из Москвы, 9 марта. Народные избранники и глава государства обсудили концепцию внешней политики страны, по мнению депутатов, она должна претерпеть изменения, в частности формулировка о многоуровневых отношениях с Грузией.

Аслан Бжания отметил, что депутаты могут подготовить письмо с формулировкой, которая будет отражена в концепции. Если депутаты сочтут нужным исключить "многоуровневые переговоры", то проблем с этим не будет.

В контексте отношений с Грузией была затронута и тема поездки бывшего помощника президента Бенура Квирая в Грузию. По словам депутатов, переговоры Квирая в Грузии были связаны с вопросом разблокирования порта на Скурче для возможного захода туда международных судов.

На это президент ответил, что в законах Абхазии не прописано, что гражданин страны не может ездить в Грузию. Но ездить от имени правительства, а тем более вести переговоры глава государства никому не поручал.

"Человек искал рынки сбыта, ездил в Россию, в Крым, пытался договориться с РЖД, пытался решить производственные вопросы у себя. Когда стало известно, что он намеревается ехать туда, а он на эту тему разговаривал со многими людьми, у меня с ним состоялся разговор о том, что, имея статус помощника даже на общественных началах, он туда ехать не может", – сказал глава государства.

Как сообщили Sputnik в Парламенте страны 30 марта, депутатский корпус намерен предложить главе государства концепцию внешней политики со своими поправками.

Задержание Ахры Авидзба

Еще одно нашумевшее событие произошло в республике вечером 4 марта – задержали бывшего советника президента Абхазии Ахру Авидзба. В доме Авидзба сотрудники правоохранительных органов провели обыск, подъезд к дому в селе Гумиста Сухумского района был оцеплен.

Как сообщили в МВД, милиционеры обнаружили и изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе патроны различного калибра, ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы, пистолеты, радиопередающие устройства. Также при проведении спецмероприятий в доме Авидзба были задержаны пять человек, жители ДНР, которые охраняли Ахру Авидзба.

6 марта стало известно, что в отношении Ахры Авидзба и его охранников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 217 Уголовного кодекса Абхазии - незаконное хранение оружия группой лиц по предварительному сговору. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

7 марта в Сухуме в стенах Службы госбезопасности Абхазии состоялось судебное заседание по делу Ахры Авидзба и пяти его охранников. Суд приговорил всех задержанных к месячному заключению на время проведения следственных мероприятий. 8 марта СГБ Абхазии распространило информацию о том, что Ахра Авидзба и его пять охранников планировали принять участие в попытке государственного переворота.

Адвокат Ахры Авидзба Инга Габилая подала жалобу на это в Кассационную коллегию Верховного суда Абхазии, которое состоялось 15 марта. Габилая считает, что при задержании Авидзба правоохранители нарушили уголовно-процессуальный кодекс республики.

Защитник отметила, что суд не назвал обоснованных причин, по которым, находясь на свободе, Ахра Авидзба может препятствовать проведению следствия. Также она подчеркнула, что после задержания Ахра Авидзба находился 46 часов под стражей в СГБ, при этом не был оформлен протокол задержания. Адвокат обратилась к Кассационной коллегии Верховного суда изменить меру пресечения, освободить его из-под стражи и определить меру пресечения в виде домашнего ареста.

Представитель Генпрокуратуры Инар Таркил высказался против удовлетворения кассационной жалобы.

Сам Ахра Авидзба заявил, что не собирается скрываться от правосудия, если Кассационная коллегия Верховного суда изберет ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако, Касационная коллегия Верховного суда оставила Ахру Авидзба под стражей.

На встрече президента с депутатами Парламента на вопрос о том, верна ли информация, что бывший помощник президента Ахра Авидзба подозревается Службой госбезопасности в попытке госпереворота, Бжания ответил, что у него "нет привычки вмешиваться в чью-то работу и давать ценные указания".

Съезд "Аруаа" и кордоны у правительства

Одиннадцатого марта в Сухуме состоялся девятый съезд общественной ветеранской организации "Аруаа". По итогам съезда была принята резолюция, согласно которой президенту страны было предложено добровольно покинуть свой пост из-за провальной, по мнению участников встречи, политики.

Во время проведения съезда у Администрации президента собрались люди, которые поддерживают действующую власть. Были подтянуты и силовики, а перед входом в здание поставили железные ограждения. Накануне руководители силовых ведомств – МВД, Генпрокуратуры и СГБ – обратились к участникам съезда придерживаться правопорядка и не выходить за рамки закона.

На съезде "Аруаа", на который собралось более 700 человек, руководитель организации Темур Гулия выступил с основным докладом, касающимся общественно-политической ситуации в стране.

Он затронул много вопросов, которые касаются жизнедеятельности государства, в которых, по мнению "Аруаа", руководство не продемонстрировало успехов. Критике, в частности, подверглась политика многоуровневых переговоров с Грузией, отмечалось, что экономическое взаимодействие с вражеской страной приведет лишь к распространению политики Грузии в республике.

Выступавшие отмечали непродуманную политику руководства в отношении добычи криптовалют, что привело к энергетическому кризису в стране. Итоговым выступлением на съезде "Аруаа" стала речь председателя "Абхазского народного движения" Адгура Ардзинба, который выразил свое недоумение принятыми мерами безопасности у Администрации президента, так как никто насильственным путем захватывать здание не собирался.

С принятием резолюции участники съезда разъехались по домам. Затем к собравшимся сторонникам вышел президент Аслан Бжания и поблагодарил их за поддержку.

Один день из политики: как в Сухуме прошел съезд ветеранов "Аруаа"

Ограбление банка

10 марта в здании дополнительного офиса "Амра-Банка" в Сухуме произошло ограбление. Преступники вынесли денег на сумму более миллиона рублей. Между сотрудником охраны банка и нападавшими произошла перестрелка, никто не пострадал. Грабители скрылись на автомобиле "Ford Galaxy", который спустя некоторое время после ограбления был обнаружен горящим на улице Армейская в Сухуме. Машина выгорела полностью, пострадавших нет.

Подозреваемый Алхас Квициния, 1983 года рождения, был задержан 13 марта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Он водворен в ИВС. 14 марта был задержан второй подозреваемый Астамур Бутба, 1981 года рождения. Следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание остальных соучастников преступления, продолжаются.

Ситуация с COVID-19

Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в республике улучшилась, ежедневно появляются новые данные о заболевших. По последним цифрам, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигло 13398 случаев. Выздоровели 12860 человека. Зарегистрировано 213 летальных случаев.

15 марта в Гудаутском ковидном центре установили кислородную станцию, приобретенную за счет невостребованных средств российской финансовой помощи за 2020 год. Как отметила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, станция способна обеспечить медицинским кислородом всю республику.

30 марта в интервью Sputnik в Министерстве финансов республики рассказали, что за год борьбы с COVID-19 Абхазия потратила более 370 миллионов рублей.

"На реализацию мероприятий по защите населения Республика Абхазия и предотвращению распространения на территории коронавирусной инфекции COVID-19 за период с 26 марта 2020 года по 26 марта 2021 года были направлены средства в объеме 375 386 745 рублей", - говорится в сообщении.

Самые большие расходы - на приобретение и поставку расходных материалов и медицинского оборудования. На это было выделено более 225 миллионов 700 тысяч рублей.

Расходы на работу Гудаутского ковидного центра составили более 58 миллионов 700 тысяч рублей, включая приобретение компьютерного томографа, питание пациентов, приобретение расходников.

Ремонтные работы ПЦР-лаборатории СЭС Очамчыры потребовали более двух миллионов 350 тысяч рублей.

Более шести с половиной миллионов рублей было выделено на приобретение, доставку и подключение медицинского кислорода. И более 14 миллионов 900 тысяч рублей - на расходы по размещению граждан, находящихся на карантине.

Согласно распоряжению президента Аслана Бжания, которое было подписано 11 марта, ограничительные коронавирусные меры продлены в Абхазии до 12 апреля.

Документ предполагает, что до 12 апреля по-прежнему под запретом остается проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, функционирование объектов спорта, деятельность СПА-салонов, массажных салонов и саун, деятельность кружков, репетиционных залов, детских игровых центров, боулингов и иных развлекательных и досуговых заведений.

Руководителям коммерческих и некоммерческих организаций, а также госучреждений рекомендуется освободить до 12 апреля 2021 года работников старше 60 лет от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы, а также установить локальными актами организаций требование по обязательному использованию работниками и посетителями средств индивидуальной защиты.

Внешняя политика

3 марта министры иностранных дел Абхазии Даур Кове и России Сергей Лавров встретились в Москве для подписания плана консультаций на 2021-2022 годы. Как Кове уточнил в беседе с ведущим радио Sputnik, с российским коллегой он обсудил, в частности, вопросы, касающиеся товарооборота между странами и поставки вакцины "Спутник V" в Абхазию.

"В ближайшее время должны быть осуществлены поставки вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Конкретных сроков российская сторона нам не называла, но решение вопроса находится на завершающей стадии", - подчеркнул он.

Что касается товарооборота, отметил Кове, главы ведомств обратили внимание на то, что, несмотря на пандемию, торговые отношения Абхазии и России активно наращивают обороты. По данным Государственного таможенного комитета Абхазии, товарооборот составил в 2020 году порядка 20 миллиардов рублей, что в сравнении с 2019 годом больше на полтора миллиарда, уточнил министр.

Позитивные новости пришли также с Востока. 4 марта Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграт Хутаба встретился в Иране с генеральным директором Иранского торгового центра и генеральным секретарем совместной Ирано-Сирийской Торговой палаты Мирзай Асгар.

Стороны обменялись мнениями в области развития торговых взаимоотношений между Исламской Республикой Иран и Республикой Абхазия. Хутаба подчеркнул важность укрепления братских и дружеских связей между Ираном и Абхазией. Асгар Мирзай в свою очередь выразил готовность оказать содействие в укреплении двусторонних связей между бизнес сообществами двух стран. Он также выразил желание провести в Абхазии выставку иранской продукции.

Начать с "чистого листа"

22 марта Республиканская общественная организация "Аидгылара" предприняла попытку примирить все политические и общественные силы в стране ради достижения главной цели – стабильного развития Абхазии.

"Аидгылара" обратилась к президенту с предложением дать объективную политическую оценку всем событиям, сопряженным с насильственной сменой власти, имевшим место с 2004 года, и объявить политическую амнистию. Такое решение, по мнению представителей организации, будет способствовать внутриполитической стабильности в Абхазии.

По мнению "Аидгылара", граждане год от года теряют веру в абхазскую государственность, в саму возможность его самостоятельного существования. Противостояние в обществе приобретает новые, еще более опасные формы, ежедневно накапливаются новые проблемы, тональность взаимных обвинений и упреков зашкаливает. На этом фоне от фокуса общественного мнения укрылись реваншистские настроения в Грузии, и эти угрозы вполне реальны.

Также они считают необходимым начать диалог с оппозицией с реальных действий, направленных на объединение всех политических сил, недопущения антиконституционных действий и реального объединения народа.

Уже 23 марта на обращение "Аидгылара" отреагировала политическая партия "Амцахара", которая приветствовала инициативу в целях консолидации общества.

Поддержали обращение политсовет партии "Единая Абхазия", общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии "Абааш", отметив, что любой призыв всегда ценен тем, что порождает конкретные политические действия

Руководитель политической партии "Аитайра", председатель ветеранской организации "Аруаа", лидер "Форума народного единства" Аслан Барциц в беседе с корреспондентом Sputnik Абхазия отметили, что ознакомились с заявлениями организаций о консолидации всех политических сил республики и готовы к конструктивному диалогу.

Проблемы в энергетике

На встрече президента Аслана Бжания с депутатами 9 марта речь, в частности, зашла и об энергетике. По словам главы государства, повышение тарифа на электроэнергию в Абхазии неизбежно. Повышение может произойти уже с 1 января 2022 года.

"Это непопулярная мера, без этого не обойтись. Но, если даже исходить из того, что сегодня мы платим 40 копеек, большая часть не платят эти деньги, потому что нет приборов учета электроэнергии. Там, где приборы есть, 90 процентов платежей мы обеспечиваем", - сказал президент.

Депутат Леонид Чамагуа предложил ежегодно закладывать в республиканский бюджет средства на приобретение приборов учета.

24 марта состоялось совещание вице-премьера, министра экономики Кристины Озган с руководителями районных филиалов "Черноморэнерго". На встрече обсуждалась текущая ситуация с потреблением электричества в районах.

Озган рассказала, что сейчас суточное потребление энергии в Абхазии составляет два миллиона киловатт-часов, положительные результаты по снижению энергопотребления наблюдаются в большей части районов, но все еще не удалось достичь приемлемых показателей потребления по отношению к показателям аналогичного периода марта 2020 года.

Рабочие визиты Озган и Делба в Москву

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган 17 марта встретилась с заместителем председателя правительства России Александром Новаком.

В рамках поездки в Москву Кристина Озган также провела ряд запланированных встреч в Министерстве экономического развития РФ, Министерстве энергетики РФ и Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Разбирались вопросы по реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, по программе формирования общего социального и экономического пространства между странами, а также программе льготного кредитования. Обсуждались мероприятия по разработке Генеральной схемы газификации Абхазии.

19 марта временно исполняющий обязанности премьер-министра, министр финансов Абхазии Владимир Делба встретился с заместителем министра финансов России Тимуром Максимовым.

Основной темой встречи стал вопрос реструктуризации задолженности по российско-абхазскому межправительственному соглашению о предоставлении правительству республики государственного экспортного кредита в целях восстановления и развития железной дороги Абхазии от 24 декабря 2010 года.

По итогам встречи, исходя из обращения абхазской стороны, была достигнута договоренность детально проработать предложения по решению данного вопроса в удобном для двух сторон исполнении.

Дело на 25 миллионов и нападение на милицию

24 марта стало известно, что следственным управлением Генеральной прокуратуры Абхазии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Госкомитета по репатриации республики Беслана Дбар.

Дбар обвиняют в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, совершенного в группе с Лакербая и Кове.

По данным следствия, экс-министр составил заведомо подложную исполнительную документацию. В них были продублированы виды ранее выполненных РУП "Аибга" в период с 2013 по 2014 годы работ по устройству наружных сетей водопровода и канализации коттеджного поселка в селе Мачара Гулрыпшского района. Подложные акты были подписаны 28 апреля 2017 года директором ООО "РемСтрой2012" Амираном Лакербая и инженером по техническому надзору Фонда репатриации Денисом Кове. Заказчиком является экс-министр по репатриации Дбар.

29 марта Сухумский городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 23 мая, в отношении Дениса Кове, инженера по техническому надзору Фонда репатриации. Денис Кове обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере по признакам хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

Также прокуратурой было возбуждено уголовное дело в отношении Гурама Анкваб, Музы Мургвлиани и неустановленного следствием лица. Данные граждане поздней ночью 7 марта 2021 года, вооруженные незаконно приобретенной реактивной противотанковой гранатой РПГ-26, выстрелили в здание отделения милиции №1 Управления внутренних дел по Сухуму на улице Аргун в районе дома №4, зная, что в здании дежурят сотрудники милиции.

Выборы в местные органы власти

Выборы депутатов в органы местного самоуправления состоятся на всей территории Республики Абхазия 11 апреля. Регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты органов местного самоуправления началась 2 марта 2021 года. По данным районных избирательных комиссий, всего к 22 марта зарегистрировано 241 инициативная группа и 36 кандидатов от политических партий.

Возраст кандидатов от 25 лет до 70 лет. 14 из них - представительницы прекрасной половины человечества.

Завершена регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в районные Собрания

Культурное сотрудничество между Абхазией и Россией

25 марта Абхазия и Россия подписали План сотрудничества в области культуры на 2021 год. В рамках Плана сотрудничества на май 2021 года в Абхазии запланированы концерты Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, РУСДРАМ выступит со спектаклем "Кровавая свадьба" на открытии ХХIII Международного театрального фестиваля стран СНГ и Балтии "Встречи в России" в Санкт-Петербурге.

Главным итогом поездки в Москву стало подписание Плана сотрудничества Абхазии и России в области культуры на 2021 год, сказал министр культуры Абхазии Гудиса Агрба, открывая брифинг 29 марта.

"Ключевым событием стала встреча в Министерстве культуры России, где был подписан план мероприятий на нынешний год, в рамках которого предусмотрено более 30 масштабных проектов для реализации в нынешнем году. План мероприятий предусматривает три основных направления – это обмен творческими коллективами, реализация культурно-просветительских проектов на международном и межрегиональном уровне и взаимодействие в области образования и библиотекарского дела", - отметил он.

Нынешний год в области культуры будет очень насыщенным и содержательным, заметил министр культуры, это связано как с программами Министерства культуры Абхазии, которые будут реализованы внутри страны, так и Планом сотрудничества Абхазии и России.

"Предполагается проведение значительного количества гастрольных проектов как наших коллективов в различные регионы Российской Федерации, так и целый ряд проектов, связанных с тем, что творческие коллективы России порадуют нас своим визитом. В рамках творческого обмена предполагаются такие проекты, как "Большие гастроли", это участие абхазских творческих коллективов в российских театральных проектах", - подчеркнул Агрба.

Абхазия на MITT-2021

Март оказался знаковым и для туристической сферы Абхазии, в Москве состоялась традиционная туристическая выставка MITT-2021, в которой принимала участие и Абхазия.

Абхазия на MITT была представлена павильоном, на котором свои возможности демонстрировали туристические организации, туроператоры, туркомпании, пансионаты, тургостиницы. Глава Ростуризма ознакомилась с презентационными материалами об Абхазии.

Делегацию Абхазии возглавлял министр туризма Теймураз Хишба. По его словам, выставка – это прекрасная возможность продемонстрировать туристические преимущества республики и привлечь в Абхазию больше гостей. Мероприятие в этом году проходило в Крокус ЭКСПО с 16 по 18 марта.

В рамках выставки Хишба встретился с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой, со своим кубинским коллегой Хуаном Карлосом Гарсиа Грандой, с председателем Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергеем Корнеевым, с которым подписал меморандум о взаимопонимании в сфере туризма.

Абхазия и Санкт-Петербург подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма

В этом году в выставке участвовали более 200 стран, в том числе Малайзия, Мальдивы, Куба, Турция, Греция, Болгария, Черногория, Тайланд, Албания, Саксония, Никарагуа и другие.

MITT – это международная выставка и деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний, где поставщики туристических продуктов и услуг встречаются с прямыми потребителями, находят новых клиентов и партнеров по бизнесу.

Повторное расследование

23 марта Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отменила оправдательный приговор Сухумского городского суда в отношении сотрудников МВД Бадри Джикирба, Аслана Чедия, Адгура Аутлева и Виталия Кулова и приняла решение вернуть дело на дополнительное расследование генеральному прокурору Абхазии.

В отношении бывших сотрудников МВД была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 23 мая.

Анзор Тарба, 1969 года рождения, содержавшийся под стражей в связи с административным правонарушением, скончался в ночь на 11 июля 2019 года.

10 ноября 2020 года Сухумский городской суд во главе с судьей Инаром Кварчия вынес оправдательный вердикт всем обвиняемым в деле, ввиду отсутствия доказательств их виновности. Также суд постановил, что из-за сотрудников Генеральной прокуратуры Абхазии, которые не в полной мере реализовали свои полномочия при расследовании дела, были утеряны важные вещественные доказательства.

13 ноября Генеральная прокуратура заявила, что считает приговор Сухумского горсуда незаконным и необоснованным и намерена обжаловать решение суда в Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда республики.

Закон о декларировании

На сессии Парламента 31 марта депутаты Абхазии приняли поправки в закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" в первом чтении

Ранее депутаты во втором и окончательном чтении уже не приняли поправки в закон, но на заседании 15 марта некоторые парламентарии заявили о том, что голосование произошло с нарушением регламента, были допущены процедурные и технические ошибки, что позволяет повторно голосовать.

Основные поправки касаются круга лиц, которые попадают в категорию "члены семьи декларанта". Согласно внесенной поправке, к членам семьи относятся супруг, супруга, несовершеннолетние и совершеннолетние дети, родители, родные братья и сестры, находящиеся на иждивении декларанта.

Поправки также касаются сроков вступления в силу уже принятого закона о декларировании: инициаторы поправок предлагают не ждать, пока в силу вступит закон о госслужбе, и предлагают, чтобы он вступал в силу с 3 апреля 2021 года. Однако новые поправки предусматривают вступление закона в силу 1 мая.

Депутаты Парламента Абхазии приняли законопроект "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" в третьем окончательном чтении в феврале 2020 года.

Впредь кандидаты в президенты и депутаты республики будут предоставлять декларацию не только в избирательную комиссию, но и в Министерство по налогам и сборам для последующей публикации на сайте ведомства.

При этом чиновник должен представить декларацию в течение 30 дней со дня вступления в должность. Кроме того, изменения внесены в часть 1 статьи 6, согласно которым, кандидаты в президенты и кандидаты в депутаты будут представлять декларацию не только в ЦИК, но и в Министерство по налогам и сборам для последующего опубликования на официальном сайте министерства.

Было решено, что данные, отраженные в декларациях, будут размещены на официальных сайтах и предоставлены СМИ. Если раньше на сайте запрещалась публикация данных о членах семьи декларанта, то поправки в закон предполагают не только отмену этого пункта, но и обнародование информации о месте прописки, месте жительства чиновника и членов его семьи.

Бюджет на 2021 год принят

Республиканский бюджет Абхазии на 2021 год вступил в силу с трехмесячной задержкой. В конце 2020 года депутаты Парламента Абхазии не приняли проект Республиканского бюджета на 2021 год и направили его на доработку.

Согласно закону, бюджетные обязательства в первые три месяца нового года исполняются по бюджету предыдущего года. Последнее заседание парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, посвященное бюджету на 2021 год, состоялось 23 марта. В обсуждении проекта бюджета приняли участие исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба, заместитель министра финансов Ирма Амичба.

Позже, руководитель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр в эфире радио Sputnik сказала, что при обсуждении проекта бюджета стороны пришли к консенсусу.

На заседании 31 марта, депутаты Парламента Абхазии приняли в третьем и окончательном чтении проект закона "О республиканском бюджете на 2021 год".

Согласно проекту, общий общем государственного бюджета по доходам в 2021 году составляет 10 миллиардов 463 миллиона рублей, по расходам – 11 миллиардов 255 миллионов рублей. Дефицит госбюджета составил бы 791 миллион 758 тысяч рублей.

Общий объем республиканского бюджета в 2021 году установлен в размере 8 миллионов 376 тысяч рублей, финансовая помощь от России в целях социально-экономического развития составляет 3 миллиардаа 823 миллиона рублей, и в целях реализации Инвестпрограммы на 2020-2022 годы - 1 миллиард 350 миллионов рублей.

Объем расходов республиканского бюджета составляет в 2021 году 9 миллиардов 167 миллионов 784 тысячи рублей, размер дефицита - 791 миллион 758 тысяч рублей. Увеличены расходы на поддержку независимых СМИ в объеме 3 миллиона 600 тысяч рублей.

Продление запрета на майнинг



Кабинета министров республики 30 марта принял постановление, согласно которому деятельность по добыче криптовалют и ввоз оборудования для майнинга в Абхазию запрещены до 31 марта 2022 года.

Ранее запрет на ввоз майнинг-оборудования действовал до 1 июня 2021 года. Постановление о запрете майнинга криптовалют в Абхазии было принято Кабмином 8 декабря 2020 года.

Чем еще запомнилась уходящая неделя: