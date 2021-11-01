https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/sputnik-oktyabrya-poezdki-i-inspektsii-bzhaniya-protest-veteranov-i-podem-covid-19-1036143621.html

Sputnik октября: поездки и инспекции Бжания, протест ветеранов и подъем COVID-19

Sputnik октября: поездки и инспекции Бжания, протест ветеранов и подъем COVID-19

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовил обзор наиболее ярких и важных событий октября 2021 года. 01.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-01T09:33+0300

2021-11-01T09:33+0300

2021-11-01T10:35+0300

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О том, как решается конфликт между правоохранительными органами, депутатами Парламента и ветеранами из села Адзюбжа после стрельбы и конфликта на набережной Сухума 30 сентября, какие вопросы обсуждает президент Аслан Бжания с российскими чиновниками, как ведется борьба с майнингом и коронавирусом, а также, что пишет об Абхазии британский нумизматический журнал, читайте в материале Sputnik.Затянувшийся конфликтОктябрь в Абхазии начался с громкого скандала, который все еще не утихает. День Победы и Независимости республики омрачил инцидент, произошедший на набережной Сухума между представителями правоохранительных органов с участием министра внутренних дел Дмитрия Дбар и депутатом Парламента Гарри Кокая, который отмечал праздник вместе с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии из села Адзюбжа.По версии следствия, Кокая открыл стрельбу в воздух на набережной, на что отреагировали милиционеры. Он проявил агрессию по отношению к блюстителям правопорядка и отказался предъявить огнестрельное оружие. Разговор не задался и ситуация переросла в драку.В ту же ночь другой депутат Народного Собрания Алмасхан Ардзинба, по сообщению МВД, подъехал к зданию этого ведомства и произвел не менее 20 выстрелов из автоматического оружия, после чего скрылся с места на служебном автотранспорте.Произошедшее получило огласку днем позже. Ветераны сначала собрались в Адзюбже и потребовали от президента отстранить министра внутренних дел Дбар и его заместителей от занимаемых должностей. В тот же день состоялось внеочередное заседание сессии Парламента Абхазии для рассмотрения постановления по инциденту на набережной, но документ не набрал нужного количества голосов.Бжания прервал рабочую поездку в Москву и вернулся в Сухум, где провел совещание с руководителями силовых структур, правительства и Администрации президента.Дмитрий Дбар обратился к главе государства с просьбой отстранить его и подчиненных, которые имеют отношение к случившемуся, на время проведения расследования. Он также выразил надежду, что депутаты, принимавшие участие в этом инциденте, поступят аналогично.Глава государства принял временную отставку Дбар и назначил и.о. министра внутренних дел Руслана Ажиба.На этом конфликт не был исчерпан. Ветераны и их сторонники пришли к зданию Парламента 4 октября и потребовали окончательной отставки министра. Президент заявил, что будет принимать решение после проведения Генпрокуратурой проверки. Бжания обратился к ветеранам и попросил их дать следствию время для проведения проверки, а также не политизировать ситуацию.После завершения совещания в Парламенте люди, собравшиеся перед зданием Парламента, не расходились еще около трех с половиной часов. К митингующим вышли вице-президент Бадра Гунба и секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, они призвали людей разойтись и рассказали об итогах встречи президента и делегации из Адзюбжи.Не остались в стороне общественные и ветеранские организации, чьи мнения разделились в этом вопросе. Провластные партии "Амцахара" и "Айтайра" направили президенту страны Аслану Бжания и спикеру Народного Собрания Валерию Кварчия совместное обращение по поводу произошедшего инцидента, в котором отметили необходимость рассмотрения вопроса о лишении депутатов Кокая и Ардзинба статуса неприкосновенности и предложили им сложить свои полномочия до окончания следствия для "обеспечения полноценного объективного расследования".Далее последовало заявление оппозиционного Форума народного единства, в котором говорится, что вместо ожидаемой "реакции президента", гарант прав и свобод граждан "пытается затянуть вопрос смещения своих соратников с должностей".Ветеранская организация "Аруаа", возмущенная действиями силовиков, оставила за собой право провести бессрочную акцию протеста.12 октября Генпрокуратура Абхазии направила в Верховный суд представления о наличии признаков уголовно-наказуемого деяния в действиях депутатов Парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба.18 октября судебная коллегия Верховного суда Республики Абхазия удовлетворила представление Генерального прокурора Адгура Агрба в отношении депутатов Народного Собрания Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба. В действиях Гарри Кокая усматриваются хулиганство, грубое нарушение общественного порядка и оскорбление представителя власти. В действиях Алмасхана Ардзинба – хулиганство и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.В четверг, 21 октября, Объединенный Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, (Совет был создан на фоне резонансного инцидента - прим.) на брифинге в АРСМИРА заявил о подготовке к проведению акции протеста. Накануне, 31 октября, Совет ветеранов провел встречу с ветеранами страны в селе Адзюбжа, на которой было решено провести протестную акцию с требованием полной отставки министра внутренних дел Абхазии Дмитрия Дбар 4 ноября в Сухуме.Поездки президента в МосквуПрезидент Абхазии Аслан Бжания в октябре совершил три рабочие поездки в Москву, в начале, в середине и в конце месяца. Глава государства встретился с руководителями чиновничьего аппарата России. Главными вопросами на повестке двусторонних переговоров были:Третий октябрьский визит начался в прошлый понедельник, 25 числа. За минувшую неделю президент Абхазии провел встречи в правительстве России и администрации российского президента. Во вторник, 26 октября, он встретился с замруководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком. Стороны обсудили широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, в том числе связанные с социально-экономическим развитием республики на 2022-2025 годы. На встрече с вице-премьером правительства России Александром Новаком рассмотрели реализацию "дорожной карты" по оптимизации энергообеспечения и разработки генеральной схемы газификации Абхазии.27 октября Аслан Бжания также встретился с заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым. Они затронули тему обеспечения пограничной безопасности, режима работы КПП "Псоу", а также безопасности различных отраслей экономики.В рамках своего визита Бжания уже встречался также с министром спорта России Олегом Матыциным и министром транспорта Виталием Савельевым.Проверка ИнвестобъектовГлава государства Аслан Бжания в октябре также совершил инспекционную поездку по объектам, которые строятся и реконструируются в рамках Инвестпрограммы в Гагрском и Гудаутском районах.Среди них была одна из трех самых крупных подстанций в республике "Бзыбь-220", где проходят ремонтные работы. Президент побывал на высоковольтной линии "Псоу", где после недавнего стихийного бедствия были повреждены и установлены пять опорных столбов линий электропередач.Бжания также побывал на подстанции "Гячрыпш" мощностью 16 мегаватт. Этот объект рассматривается в качестве объекта питания для технопарка по добыче криптовалют.После президент ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ в парке принца Ольденбургского в Гагре и изучил то, как идет прокладка водопровода по улице Адыгаа в Гагре, который должен обеспечить бесперебойной подачей питьевой воды около 100 дворов.Эпидситуация в АбхазииПандемия коронавируса в республике не сбавляет обороты. Статистика показывает неутешительную динамику по количеству заболевших и летальным случаям. Медики призывают населения более ответственно относиться к ситуации и не пренебрегать мерами защиты.Количество выявленных случаев в Абхазии перевалило в этом месяце за 31 тысячу, умерших в стационаре более 450 человек. На заседании Кабинета министров страны 28 октября глава Минздрава Эдуард Бутба эпидемиологическую обстановку назвал серьезной и тревожной. По его словам, растет потребление кислорода больными. В сутки медучреждения расходуют более 200 баллонов, а достать кислород в России становится все сложнее.Правительство планирует вынести на заседание Координационного штаба вопрос об ужесточении антиковидных мер. Кроме того, премьер-министр Абхазии Александр Анкваб заявил о намерении ввести обязательную вакцинацию для отдельной категории работников."Наверное, перейдем на другие методы. Это будет касаться педагогов, сотрудников органов внутренних дел, военных, чиновников. Зачем мы заказываем вакцину, просим – чтобы защитить граждан. Придет вакцина, и мы будем по-другому требовать, есть разные формы, и мы будем их использовать", – сказал Анкваб.По данным Минздрава, вакциной "Спутник Лайт" в республике привились 3638 человек. Ранее двухкомпонентной вакциной "Спутник V" привилось 6500 тысяч человек. В первой декаде ноября республика также готовится получить 30 тысяч доз "Спутник V". Минздрав Абхазии завершил работу по оцифровке данных, и теперь все привитые "Спутником V" в Абхазии получают сертификат с QR-кодом.Борьба с майнингом и "веер"Страна все еще пытается преодолеть энергетический кризис и сократить объемы потребляемого электричества. Основным камнем преткновения в этом вопросы специалисты называют майнинг криптовалют.Председатель Государственного комитета Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш 6 октября издал приказ о продлении срока ограничений, связанных с деятельностью по добыче криптовалют.Решение предусматривает ограничение абонентам в информационно-телекоммуникационной сети интернет возможности использования перечня доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих осуществлять деятельность по добыче криптовалют.Операторам связи предписали провести необходимые технические мероприятия по блокировке доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете.По сообщению Государственного таможенного комитета Абхазии Алиас Лабахуа, к 15 октября около 40% оборудования для майнинга, завезенного в Абхазию официально, вывезено за пределы республики.За все время в республику официально было завезено 66 857 единиц оборудования для майнинга, также официально вывезено 27 124 единицы.На фоне нагрузок на энергосети "Черноморэнерго" ввело график веерных отключений электричества в восточной части Абхазии и части Сухума.Отключения будут производиться по часу в Очамчырском, Гулрыпшском и восточной части Сухумского районов, также ограничения коснутся центральной и восточной части Сухума. Ночные двухчасовые отключения света в этих районах будут сняты. Эти ограничения будут сняты только в случае снижения нагрузок на энергосистему страны. Если такие же нагрузки будут зафиксированы в других районах страны, их может постигнуть та же участь.Промежуточные итоги курортного сезонаНынешний курортно-летний сезон в Абхазии, несомненно, удался. Республику посетило около 1,5 миллиона туристов,, тем самым был побит рекорд со времен развала СССР.Глава Минтуризма Теймураз Хишба доложил премьер-министру Абхазии Александру Анкваб о том, что к концу октября Рицу посетили 685 156 человек, за аналогичный период в 2019 году около 360 тысяч. Объем финансовых поступлений в бюджет от посещения Рицинского заповедника в 2021 году составил 230 миллионов 746 тысяч рублей.В Новоафонской пещере побывали 412 381 человек. Услуги оказаны на 206 миллионов 275 тысяч рублей. В период с января по сентябрь этого года Сухумский ботанический сад посетили 53 020 туристов, Сухумский обезьяний питомник – 38 871 человек. Общий объем оказанных платных услуг в двух объектах составил свыше 20 миллионов рублей.В пицундском туристическом комплексе отдохнули 32 278 человек на сумму 452 миллиона 612 тысяч рублей, добавил министр.Между тем специалисты прогнозируют высокий спрос на Абхазию и в зимний период. Дирекция "Курорта Пицунда" выразила готовность принять постояльцев в новогодние и рождественские праздники. Обычно этот объект работал только до 1 ноября.Опера в РУСДРАМе8 и 9 октября на сцене РУСДРАМа прошел концерт Народной артистки России и Абхазии Хиблы Герзмава в рамках XIX Международного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает".Оперная дива исполнила 16 композиций, среди которых были романсы и оперные партии под аккомпанемент концертмейстера, Заслуженной артистки Абхазии Екатерины Ганелиной.Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" проводится с 2001 года, и несколько лет его организовывали только в Абхазии, но со временем география фестиваля вышла за границы республики. Он проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Австрии, Монако, Швейцарии, Латвии, Великобритании, Италии, США.Планировалось 19-й по счету фестиваль провести в Абхазии в августе 2021 года, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и культурное событие пришлось перенести на октябрь.Британия об АбхазииНациональный банк Республики Абхазия открыл Музей денег в Сухуме в мае 2021 года. Это не осталось без внимания со стороны британского нумизматического журнала "Coin News Magazine", который опубликовал статью об этом событии и деятельности музея. Помимо этого, редакция европейского журнала также собрала и напечатала краткую информацию об Абхазии - о ее истории, провозглашении независимости, о взаимоотношениях с Византийской и Российской империями, и все это связано с нумизматическим наследием страны."Coin News Magazine" рекомендовал своим читателям посетить Абхазию и, если им это сложно сделать в виду разных причин, то для начала ознакомиться с сайтом Банка Абхазии и пройти онлайн экскурсию.Вскрытие саркофагаИсследователи обнаружили уникальную находку в городище Гюэнос – это был свинцовый саркофаг, относящийся к V-VI векам нашей эры. 21 октября саркофаг вскрыли и обнаружили в нем только скелет человека.По словам археолога Александра Скакова, внутри саркофага ничего не находится, скорее всего, потому что это уже было христианское время, когда уже во время погребения ничего не клали, если это не женщина."Судя по костям, можно сказать, что это мужской скелет. Был ли это человек, связанный с храмом или нет, мы пока не знаем", – уточнил он.Анонимы и угрозыАнонимное сообщение о взрывном устройстве в здании "Гарант-банка" в Сухуме поступило 13 октября. К зданию приехали сотрудники МЧС и медики.Однако кинологи учебного центра МВД совместно с саперами Службы государственной безопасности и сотрудниками МЧС не обнаружили взрывное устройство в центральном офисе "Гарант-банка". Было принято решение проверить все филиалы банка, так как аноним не уточнил, где именно спрятана бомба.Днем позже в Сухуме был задержан Бесик Кварацхелия, который и сделал ложный звонок о бомбе на телефон доверия МВД Абхазии. Он дал признательные показания. Он пояснил, что не имел намерения осуществлять заявленный в МВД преступный умысел, а действовал с целью дестабилизации банковской деятельности, исходя из личного интереса.В конце месяца в соцсетях появилось другое тревожное анонимное сообщение, в котором неизвестный делился планами устроить стрельбу в Абхазском государственном университете. Как рассказал ректор АГУ Алеко Гварамия, автором той "злой шутки" оказался один из студентов, и никакой опасности нет.В университете не планируют прибегать к дисциплинарным мерам в отношении "шутника", занятия продолжились в штатном режиме.

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