Sputnik недели: судебные заседания, пропавшая теннисистка и первый снег

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельный обзор наиболее ярких и значимых событий в республике. О том, что произошло в Абхазии с 16 по 22 сентября, читайте в нашем материале.

Наиболее читаемыми на сайте Информагенства Sputnik Абхазия на минувшей неделе были новости о политической обстановке в стране и ходе судебного разбирательства по иску бывшего кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квициниа к ЦИК, которым он намеревался оспорить результаты голосования во втором туре выборов главы республики.

Бадри Есиава, Sputnik

Суды и сходы

Второй тур выборов президента Абхазии состоялся 8 сентября. По решению ЦИК победил действующий глава государства Рауль Хаджимба. Кандидат от оппозиции Алхас Квициниа не согласился с этим и подал иск в Верховный суд республики к Центризбиркому о непризнании итогов выборов.

Первое заседание Верховного суда прошло во вторник 17 сентября, но суд так и не вынес в тот день окончательного решения. Из-за ходатайства адвоката Квициниа Инги Габилая об отводе состава судей слушание перенесли. 18 сентября на официальном сайте Верховного суда опубликовали сообщение об отказе в удовлетворении ходатайства.

Очередное заседание, которое состоялось 19 сентября, продлилось больше семи часов, но точка в деле так и не была поставлена. Судьба выборов президента Абхазии решили днем позже 20 сентября. Верховный суд Абхазии 20 сентября отказался удовлетворить иск Алхаса Квициниа, тем самым признав, что избранным главой государства является действующий президент страны Рауль Хаджимба.

Все эти дни у Администрации президента и у штаба партии "Амцахара" собирались сотни людей. Сторонники власти и оппозиции ждали решения Верховного суда, после оглашения которого все мирно разошлись. Истец Алхас Квициниа в своем обращении к единомышленникам сказал, что, скорее всего, он будет обжаловать решение судей в других инстанциях.

© Sputnik Митинг сторонников Алхаса Квициниа

Окропить Абхазию

Священники Абхазской Православной Церкви провели молебен за единство абхазского народа 19 сентября. Они облетели республику на самолете и окропили святой водой земли, где стоят Пицундский, Илорский, Бедийский, Моквский, Лыхненский, Сухумский, Новоафонский и Каманский храмы. На все это им понадобилось около трех часов и 12 литров святой воды.

Пропавшая теннисистка

Новость о том, что 14-летняя теннисистка из Абхазии Эрика Кварчия пропала в Москве 18 сентября, шокировала всю республику. К поискам подключилось МВД республики и посольство Абхазии в России. Безучастными не остались и пользователи социальных сетей, которые делились постами с просьбой помочь найти ребенка.

Девочку нашли в субботу 22 сентября и, по информации от МВД Абхазии, с ней все в порядке. Спортсменка Эрика Кварчия в день исчезновения возвращалась с соревнований в Самаре в Москву. Ее видели в аэропорту Внуково, после чего она пропала. О том, где Эрика находилась все эти дни, и почему о ней ничего не было известно, пока официальных сведений нет.

Эрика Кварчия

Культурная Абхазия

Прошедшая неделя была насыщенной культурными событиями. К примеру, в республику приехал театр юного зрителя Северной Осетии "Саби" и показал три спектакля на сцене Абхазского государственного драматического театра.

С 18 по 19 сентября в Сухуме и на озере Рица прошел ежегодный абхазо-адыгский литературный фестиваль "Рифмы на Рице". В этот раз фестиваль был посвящен творчеству писателя Фазиля Искандера, чьи произведения прозвучали на абхазском и адыгском языках.

© Foto / Зарина Канукова Фестиваль "Рифмы на Рице"

Пока Абхазия принимала гостей, Государственный танцевальный ансамбль "Кавказ" выехал с "атомными" гастролями в Россию, в рамках которых они посетят десять городов, в которых расположены атомные станции. Концертная программа "Кавказа" состоит из 12 номеров – национальные абхазские и северокавказские танцы. Длится один концерт около полутора часов.

Блюз зазвучал в Сухуме. 20 сентября в Абхазской госфилармонии прошел концерт абхазской группы Red Rocks, которая представила меломанам блюзовые композиции разных авторов и периодов. Группа состоит из трех человек – солист и гитарист Алиас Думава, бас-гитарист Тимур Бибик, барабанщик Денис Хагба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Закрытие международного музыкального фестиваля SUKHUM AQUAJAZZ 2019

Наши на Первом. Читатели Sputnik Абхазия и поклонники РУСДРАМа не могли остаться равнодушными к новости о том, что актеры из Абхазии Аслан Киут и Симона Спафопуло участвуют в съемках сериала "Шифр" на российском Первом канале. Артисты играют роли брата и сестры с Кавказа. По словам Киут, ему даже пришлось "состариться" на семь лет, чтобы соответствовать образу. В этом ему помогли профессиональные гримеры. Сериал должен выйти на экраны в 2020 году.

Абхазский спорт

Неделя в Абхазии была богата и спортивными событиями. Боксер из республики Харитон Агрба одержал победу на чемпионате Министерства внутренних дел России, который прошел в Красноярске с 8 по 15 сентября. Агрба провел пять боев в весовой категории 69 килограммов и победил в каждом из них.

На уходящей неделе отличился еще один боксер из Абхазии - Анри Аршба, который победил в турнире на приз двукратного Олимпийского чемпиона по боксу Бориса Лагутина в Москве. Победа позволила 15-летнему спортсмену выполнить норматив кандидата мастера спорта России.

Борец из Абхазии Баджа Хутаба будет участвовать в Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Такая возможность ему представилась благодаря победе на Чемпионате мира по вольной борьбе в столице Казахстана Нур-Султане, который завершился 22 сентября. Хутаба будет представлять сборную Сирии.

© Foto / Баграт Хутаба Чемпионат мира по греко-римской борьбе 2019 в Нур-Султане

В воскресенье 22 сентября Госкомспорт республики сообщил о том, что теннисистка из Абхазии Амина Аншба в паре с Анастасией Детюк заняли первое место в турнире ITF W25 в Подгорице.

Десятилетняя теннисистка из Абхазии Алла Трайста стала первой на "Кубке Федерации города Сочи". Она была единственной, кто представлял на этих соревнованиях Абхазию. В качестве приза Трайста получила кубок, грамоту и билет в цирк, где, по ее словам, больше всего ей понравились клоуны.

Первый снег

Зима еще не скоро, но первый снег уже выпал в Абхазии. Правда, пока только высоко в горах. В социальной сети Facebook появились фотографии заснеженных скал, выше высокогорного озера Рица. До самого озера снег еще не добрался. В 2018 году снег выпал в Абхазии только 14 декабря, а в 2017 это произошло гораздо раньше – в конце октября.