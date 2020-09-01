Sputnik лета: COVID-вспышка, августовские туристы и пенсии по графику

Нынешнее лето оказалось необычным, до начала августа в стране не было туристов, пляжи и гостиницы оставались пустыми до принятия долгожданного решения об открытии абхазо-российской границы.

Помимо непривычно короткого турсезона, летом в Абхазии началась вторая волна коронавируса, в Кабинете министров появились новые лица, Аслан Бжания принял участие в Параде Победы в Москве. О самых важных событиях прошедших трех месяцев читайте в материале Sputnik.

Открытие границы

Граница Абхазии с Россией оставалась закрытой на протяжении четырех месяцев, работники туристической отрасли, впрочем, как и многие другие, с нетерпением ждали ее открытия.

В последний день июля из Москвы, куда накануне с визитом отправился президент Аслан Бжания, пришла долгожданная новость – Россия открывает границу с Абхазией. Такое решение принял российский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

"Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов", - сообщалось российским оперштабом по коронавирусу.

Граница со стороны России открылась уже во второй половине дня 1 августа, тогда же Абхазия открыла границу со своей стороны. 1 августа в Сухуме состоялось заседание Координационного штаба по защите населения от коронавируса, где было принято решение о том, что заезжающие в страну туристы не должны представлять COVID-справки, так как подобных документов не будут требовать у граждан Абхазии на российской стороне.

Ситуация с COVID-19

Новая волна коронавируса началась в середине лета. Долгое время в Абхазии не было новых случаев заражения COVID-19. Однако 22 июля Министерство здравоохранения республики сообщило о том, что вирус диагностирован у двоих мужчин.

Новая вспышка коронавируса совпала с приездом в Абхазию делегации Минздрава России и Роспотребнадзора. Российские специалисты признали эпидемиологическую обстановку в Абхазии стабильной, а работу Республиканской лаборатории соответствующей мировым стандартам.

Также делегация из России совместно со специалистами СЭС и Минтуризма Абхазии проинспектировала места размещения туристов в республике. Глава Минтуризма Абхазии Теймуаз Хишба подчеркнул, что большинство объектов показали высокий уровень готовности к приему туристов, те объекты, к которым были нарекания, должны были исправить нарушения до открытия абхазо-российской границы.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 330 человек. Из них 120 человек выздоровели, четверо умерли.

"Блокадная" Лабра

Житель села Лабра с подтвержденным диагнозом коронавирус скончался 23 августа. По данным Минздрава Абхазии, мужчина обратился за медицинской помощью только на 14-й день протекания болезни. 25 августа Минздрав и СЭС Абхазии приняли решение о введении карантина в Лабре на 14 дней.

Как отметила главврач ЦРБ Очамчырского района Мадонна Кишмария, у пациента было тяжелое течение заболевания, медики взяли у него мазок на проведение ПЦР-теста коронавирусной инфекции. Результат теста оказался положительным.

27 августа в селе прошел стихийный митинг. Около 30 человек собрались на одной из улиц в селе. Их возмутило то, что село закрыли на карантин. Жители требовали снять ограничения и открыть дорогу из села или же обеспечить медикаментами и продовольствием сельчан. Митинг продолжался несколько часов.

Жители разошлись только после разговора с главой Министерства здравоохранения Тамазом Цахнакия.

Жителям села Лабра, у которых не выявлен коронавирус, на основании результатов тестирования главврачом Очамчырской районной больницы выдаются пропуска, по которым они могут выезжать за пределы населенного пункта, сказал в интервью Sputnik глава села Арутюн Мелконян 30 августа.

При этом люди не могут вывозить сельскохозяйственную продукцию на рынок, сообщил он.

Выезд только по пропускам: как перемещаются жители карантинного села Лабра

Назначения

В начале лета в Абхазии продолжились назначения глав ведомств и министерств. 11 июня, по решению президента Абхазии Аслана Бжания, основатель донецкой "Пятнашки" Ахрик Авидзба был назначен помощником главы государства по международным связям. У главы государства в июне появились помощник в лице Валерия Папба и советник – Григорий Пилия.

12 июня главой Минэкономики Абхазии Кристиной Озган был подписан указ о назначении Рамаза Джопуа исполняющим обязанности генерального директора ГК "Абхазтоп". С 2010 года Джопуа занимает пост заместителя председателя политической партии "Амцахара".

В отношении экс-директора компании Беслана Авидзба возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам преступления по статье Уголовного кодекса Абхазии "Присвоение и растрата вверенного государственного имущества в особо крупном размере".

Министром экономики также был назначен директор РУП "Абхазвторресурсы". Должность занял Раули Какалия, который с 2015 года возглавляет политическую партию "Амцахара" Гулрыпшского района.

В первый день июня президент Абхазии назначил нового министра обороны Абхазии. Им стал генерал-полковник Владимир Ануа, который ранее занимал пост заместителя министра обороны. Бывший глава оборонного ведомства Мираб Кишмария был назначен главным военным советником министра.

Новый глава появился и у Министерства просвещения Абхазии. Указом президента министром назначен Инал Габлия. С 2016 года он занимал должность инженера-экономиста в ООО "Строительная Компания Мегаполис" в Москве и был директором онлайн-школы абхазского языка "Алашарбага".

Министром сельского хозяйства стал вице-премьер Беслан Джопуа. Этот пост чиновник уже занимал в 2011 году и проработал на нем до 2014 года.

24 июля истек срок, отпущенный президенту для формирования нового состава Кабмина. В июле Кабмин Абхазии был полностью сформирован. Кроме того, в июле были назначен ряд руководителей государственных служб и госкомпаний.

Так, Манана Гургулия возглавила Государственное информационное агентство "Апсныпресс", Государственную миграционную службу республики возглавил Рамин Габлая, Тимур Агрба стал начальником Управления капитального строительства республики, Генеральным директором Госкомпании "Арсныргылара" стал Руслан Тванба, Михаил Логуа возглавил РУП "Черноморэнерго".

28 июля президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о назначении Сергея Шамба секретарем Совета безопасности республики.

Отставка помощника президента

Последний месяц лета был ознаменован отставкой помощника президента Абхазии Лаши Сакания. Причиной стала его встреча с представителями грузинской партии "Альянс патриотов".

Общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "Аруаа" 24 августа обратилась к депутатам Народного Собрания с просьбой провести внеочередную сессию Парламента, чтобы выяснить все обстоятельства этой встречи.

По данным грузинских СМИ, лидер партии Грузии "Альянс патриотов" Давид Тархан-Моурави и вице-спикер парламента Ирма Инашвили находились в Абхазии 18 августа.

Помощник президента, председатель партии "Народный фронт Абхазии" Лаша Сакания, комментируя сложившуюся ситуацию, 21 августа заявил, что никаких переговорных процессов между ним, ни как помощником президента по внешней политике, ни как лидером партии "Народный фронт Абхазии", и представителями грузинской партии "Альянс патриотов Грузии" не было.

Уже в воскресенье, 23 августа, он сделал дополнительный комментарий, отметив, что встреча с представителями "Альянса патриотов" носила гуманитарный характер. Затем состоялась встреча президента Аслана Бжания с представителями организации "Аруаа", где обсуждался этот вопрос.

26 августа Лаша Сакания написал заявление об уходе с работы по собственному желанию.

Аслан Бжания встретился с организацией ветеранов "Аруаа"

Значимые даты

Каждую первую субботу июля в Сухуме отмечают день города, но в связи с пандемией коронавируса в этом году торжественных церемоний и развлекательной программы не было. Президент Абхазии Аслан Бжания обратился с поздравительной речью к сухумчанам через СМИ.

Ко дню города в столице Абхазии открылась выставка картин "Сухум. Праздник, который всегда с тобой", организованная Союзом художников Абхазии. На выставке были представлены работы известных и молодых абхазских художников, посвященные ежедневной жизни города, пейзажам, культурным и архитектурным памятникам довоенного и послевоенного Сухума.

Всего для открытия выставки было отобрано 50 работ, а также были представлены цитаты из воспоминаний Осипа Мандельштама, Константина Паустовского и Антона Чехова о поездках в Абхазию.

23 июля в Абхазии отметили День флага. В Сухуме состоялись мото- и велозаезды, факельное шествие с участием молодежных организаций, волонтеров и всех желающих. Участники шествия пронесли по набережной полотнище флага.

Вечером на площади у Абхазского драмтеатра прошло праздничное представление с участием коллектива "Кавказ", Государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцария, детской хореографической студии "Яйрума" при Госансамбле "Шаратын".

"Мы никогда не забудем": Бжания встретился с добровольцами Отечественной войны

31 июля в республике был объявлен выходной в честь мусульманского праздника Курбанныхуа. Из-за пандемии праздничные мероприятия, которые традиционно проходят в Сухуме и Гудауте на Курбанныхуа, в этом году были отменены.

Мероприятия в память о начале Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов состоялись в Абхазии 14 августа. Руководство страны во главе с президентом Асланом Бжания, ветераны войны и общественность возложили цветы к мемориалу Боевой Славы и мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.

В день начала войны в Сухуме прошло шествие от мемориала Славы до Красного моста, где в 1992 году развернулись первые столкновения грузинской армии и абхазских ополченцев. На Красном мосту участники акции зажгли свечи.

Также глава государства встретился с добровольцами Отечественной войны народа Абхазии. Президент подчеркнул, что вклад добровольцев в свободу и независимость Абхазии бесценен, а доброволец Тимур Шарданов передал президенту от кабардино-балкарских добровольцев книгу "Черкесская диаспора".

26 августа в Абхазии отмечали двенадцатую годовщину признания Россией независимости Абхазии. В этот день почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии, первого и второго президентов сраны Владислава Ардзинба и Сергея Багапш. Вечером на набережной Махаджиров в Сухуме состоялся праздничный концерт, в котором, помимо абхазских исполнителей, приняли участие российские певицы – Юлия Чичерина и Александра Морозова.

На Набережной Махаджиров рядом с "Брехаловкой" собралось большое количество людей, они улыбались, поздравляли друг друга с днем признания, атмосферу праздника дополняли национальные флаги и шары.

Мечта народа: 12 лет международному признанию независимости Абхазии

Спортивные достижения

Со снятием режима ограничений в республике стали проводить соревнования по различным видам спорта. В июле в Абхазии провели несколько спортивных мероприятий, отложенных или перенесенных из-за пандемии коронавируса.

15 июля завершился чемпионат по волейболу среди мужских команд, турнир по женскому волейболу имени Леонида Аргун выиграла команда "Гудаута", с 24 по 30 июля прошел республиканский теннисный турнир, посвященный памяти первого президента Федерации тенниса, героя Абхазии Салыбея Ардзинба.

Обладателем Суперкубка Абхазии по футболу стал сухумский "Нарт".

Также прошли соревнование по плаванию "Swim Sukhum", в этом году в нем приняло участие около 400 человек. На соревнованиях было несколько дистанций. Но, как подчеркнули организаторы, самая главная "Сухумская бухта" - заплыв на 2700 метров в рамках "Swim Sukhum" прошел впервые. Участникам этого заплыва предстояло проплыть от причала ресторана "Апра" до пляжа "Мокко". На эту дистанцию разрешалось регистрироваться только опытным пловцам.

22 августа в Казани состоялся вечер бокса, в котором участвовали двое абхазских спортсменов Харитон Агрба и Батал Чежия. Харитон Агрба единогласным решением судей одержал победу над Сосланом Тедеевым в шоу "Столото. Вечер бокса WBC", об этом сообщает Госкомспорта Абхазии. Батал Чежия, по решению судей, уступил в поединке за титул WBC Youth российскому спортсмену Сергею Кожухарю.

22 августа в Екатеринбурге прошел бой абхазского боксера Игоря Адлейба с Кантемиром Калажоковым. Бой завершился ничьей. Абхазский боксер получил травму в третьем раунде рейтингового боя в Екатеринбурге, но, несмотря на это, продолжил биться.

У национальной сборной Абхазии по футболу появился новый тренер, на эту должность 25 августа был назначен Беслан Гублия. Он восемь лет работал помощником главного тренера сборной.

Новый тренер рассказал, что идет омолаживание команды - один или два опытных игрока останутся в новом составе, предварительный список кандидатов уже готов. С 2016 по 2020 год тренером сборной был Беслан Аджинджал, который покинул эту должность в 2020 году по семейным обстоятельствам. Бывший тренер положительно оценивает достижения команды за годы его работы.

"За этот период мы стали чемпионами мира и бронзовыми призерами чемпионата Европы по версии ConIFA", - отметил он.

Национальная сборная Абхазии по футболу представляет республику на международных турнирах, она была воссоздана 4 декабря 2012 года. Команда не входит ни в ФИФА, ни в УЕФА, но является членом организации ConIFA. Летом 2016 года Абхазия была хозяйкой чемпионата мира ConIFA и стала его победителем.

Итоги первого конкурса "Гордость Абхазии"

В конце августа организаторы конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии" подвели итоги первого конкурса, на торжественном вечере объявили имена пятерых победителей.

Согласно условиям конкурса, победители определились по результатам финального рейтинга, который на 70% состоял из оценки конкурсной комиссии за прошедшие три этапа и на 30% - из итогов онлайн голосования.

Имена пятерых победителей назвал основатель конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии", действительный государственный советник России Инал Ардзинба.

"Я назову имена самых подготовленных, вы все - победители и молодцы. Спасибо большое членам конкурсной комиссии, я знаю, с каким неравнодушием вы подошли к проекту, это многого стоит, конечно, спасибо большое оргкомитету во главе с Миланой Хашба", - сказал Ардзинба.

По итогам зрительского голосования и оценки конкурсной комиссии первое место занял Саид Бейя, второе – Астамур Кутарба, на третьем – Александр Ачба, четвертую строчку занял Алмахсит Осия и пятую – Абзагу Цвижба.

Инал Ардзинба подчеркнул, что все участники конкурса будут привлечены к разработке стратегической программы реформ "Будущее Абхазии", которая будет представлена до конца этого года. В ее разработке уже принимают участие Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов России, ряд сенаторов и депутатов Государственной Думы России.

Пенсии по графику

Этим летом произошло событие, которое вызвало массу недовольства граждан Абхазии.

В конце июля министр соцобеспечения и демографической политики республики Руслан Аджба сообщил, что, начиная с августа, пенсионеры будут получать российскую пенсию и абхазские выплаты не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и в других коммерческих банках, где оформлены пенсионеры.

Он объяснил причину такого решения тем, что после смерти пенсионеров некоторые родственники продолжили снимать средства с банковских карт.

С момента последней перерегистрации пенсионеров незаконно было выдано около 17 миллионов рублей. При этом перерегистрация российских пенсионеров, постоянно проживающих в Абхазии, происходит каждые десять месяцев. Как подчеркнул Руслан Аджба, выявить получателей и заставить вернуть эти деньги практически невозможно.

Как рассказал зампредседателя правления Сбербанка Георгий Абухба, график выплат российских пенсий будут разрабатывать ежемесячно.

"Это связано с тем, что каждый месяц у нас разные выходные и праздничные дни. Сейчас мы разработали график на август, это первый раз, когда мы начинаем выдавать пенсии в кассах, посмотрим, как он пройдет в августе, как себя покажет, в дальнейшем будем учитывать плюсы и минусы и реагировать соответственно", - отметил он.

Новый глава "Курорта Пицунда" и недовольные

В начале августа назначили нового главу "Курорта Пицунда", им стал Фрикан Гунба. Однако с тем, как было принято это решение, не согласилась часть работников предприятия и жителей города, которые собрались у административного здания.

Они были недовольны тем, что новую кандидатуру утвердили без уведомления об этом экс-главы предприятия Нодара Шакрыл.

На защиту Шакрыл встал и бывший глава Минтуризма Автандил Гарцкия, который подчеркнул, что в годы, когда Шакрыл возглавлял объект, экономические и финансовые показатели предприятия относительно других объектов курортной сферы были самыми лучшими. 10 августа по этому вопросу высказалась и общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии "Аруаа". Члены организации также выступили против отстранения от должности Шакрыл.

"Хотим отметить, что в тяжелой экономической ситуации недопустимо игнорировать очевидные достижения в развитии "Курорта Пицунда", достигнутые за последние годы, когда в разы повысились поступления в казну государства", - отмечается в заявлении "Аруаа".

Также в заявлении подчеркивается, что решение министра туризма в Пицунде – результат разделения абхазского общества на своих сторонников и оппонентов, без учета профессиональных и деловых качеств назначенцев, что вызывает негодование общественности.

Новый глава курорта в интервью Sputnik 10 августа отметил, что находится на своем рабочем месте и в выполнении своих обязанностей никто ему не препятствует. Фрикан Гунба поделился своими рабочими планами как новый руководитель. По его словам, будут продолжены ремонтные работы корпусов объекта.

"Будем делать ремонт корпусов, продлевать курортный сезон и думать о межсезонье, приложим все усилия для того, чтобы курорт приносил прибыль, чтобы он помогал государству и в первую очередь самому городу Пицунда", - подчеркнул он.

Вечером 10 августа в Пицунде состоялось собрание представителей администрации и жителей города, где присутствовали около 70 человек. Жители города выступили с предложением выдвинуть кандидатуру Тимура Тарба в качестве заместителя директора "Курорта Пицунда", так как он сам является жителем Пицунды и активно участвует в жизни города, оказывая помощь работникам администрации.

15 августа в интервью "Нужной газете" Нодар Шакрыл заявил о том, что не согласен с решением о его увольнении и надеется на то, что оно будет рассмотрено в Парламенте и в суде. Шакрыл подчеркнул, что оглашение приказа о его увольнении и представление нового руководителя Фрикана Гунба прошли без его присутствия, предупреждения и ознакомления акта проверки Контрольной палаты.

Пресс-служба Министерства по туризму отметила, что кандидатура Фрикана Гунба пересмотру не подлежит. В ведомстве подчеркнули, что такое решение принял министр туризма в рамках своих законных полномочий.

Рабочий визит Михаила Бабича

20 августа в Сухуме состоялась встреча президента Абхазии Аслан Бжания и первого заместителя министра экономического развития России Михаила Бабича.

Бжания выразил надежду на то, что визит Михаила Бабича придаст новый импульс в решении вопросов, которые ранее неоднократно обсуждались.

Михаил Бабич подчеркнул, что есть объекты Инвестпрограммы, которые нужно дооборудовать - школы, детские сады.

Выборы в Парламент

Центризбирком Абхазии зарегистрировала кандидатами в депутаты по Бзыбскому избирательному округу N10 Тамази Лейба и Тимура Бейя на заседании ЦИК в четверг 20 августа.

На выборах 12 июля ни один из них не получил больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В связи с этим Центральная избирательная комиссия назначила повторные выборы по этому округу.

Смерть спелеолога

Российский спелеолог Павел Демидов приехал в экспедицию в Абхазию из Москвы, он занимался спелеологией больше 30 лет. У него на счету много экспедиций, в том числе в пещеру Веревкина, он был одним из руководителей группы, которая достигла дна этой пещеры. Обрушение в пещере на Арбаике, в результате которого погиб российский спелеолог Павел Демидов, произошло на глубине 305 метров.

К спасательной операции, помимо российских специалистов и спелеологов, подключилось МЧС Абхазии. По прогнозам абхазского ведомства, операция по извлечению тела могла занять около одной недели.

Экспедиции по изучению пещер в Абхазии проводятся еще с советских времен. С 1981 года спелеологи Советского Союза начали применять научно-систематический подход к поиску пещер. Массив Арбаика был разбит на территории, исследование которых распределили между спелеоклубами.

Район южных склонов Гагрского хребта назвали треугольником из-за трех характерных вершин - Арбаика, Зонт и Хырка, где были выделены пять долин, в которых предполагалось проведение исследовательских работ. Погибший входил в состав летней экспедиции команды CAVEX на горном массиве Арбаика.

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