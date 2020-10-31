Sputnik октября: коронавирус, новые ограничения, комиссия по реформе Конституции

В октябре в Абхазии ввели новые ограничения из-за коронавирусной инфекции, в Сухуме был развернут российский военный мобильный госпиталь, создана комиссия по конституционной реформе, в Дамаске открыто Посольство Абхазии в Сирии.

Сария Кварацхелия, Sputnik

COVID-19 и новые ограничения

В Абхазии продолжается стабильный рост заболевания новой коронавирусной инфекцией. За весь период в республике выявлено более 4100 заболевших. Из них 40 человек умерли.

Из-за роста инфицированных в республике с 15 октября были введены новые ограничительные меры. Запретили свадьбы, массовые и спортивные мероприятия, деятельность театров и концертных залов, работу массажных и SPA-салонов.

Позже подоспела очередная "порция" ограничений:

- школы распустили на карантин до 24 ноября,

- руководителей бюджетных организаций обязали с сохранением заработной платы распустить сотрудников старше 65 лет, а также тех, у кого малолетние дети,

- жителей и гостей страны обязали носить медицинские маски в общественных местах.

Улучшение условий работы медицинских сотрудников

В Гудаутском ковидном центре заработала централизованная подача кислорода в палаты с COVID-больными. Раньше медицинским работникам приходилось подключать аппараты ИВЛ к кислородным баллонам, что было неудобно и для пациентов, и для врачей.

В баклаборатории в Сухуме установили новое оборудование, которое позволило проводить в два раза больше ПЦР-исследований на коронавирус.

В инфекционной больнице Сухума будет развернута более совершенная мобильная лаборатория для проведения исследований на месте.

В центральных районных больницах республики открываются стационары для лечения больных коронавирусом.

Помощь из России

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России прибыли в Республику Абхазия 18 октября для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции.

В Сухуме был развернут военный мобильный госпиталь Южного военного округа Министерства обороны России, который принимает пациентов с COVID-19.

Военные прибыли в Сухум из Ставропольского края рано 19 октября. Уже на следующий день госпиталь принял первых пациентов. Сейчас в нем находятся более 60 пациентов. В целом госпиталь рассчитан на 100 койко-мест, но при необходимости сможет расположить и 150 пациентов.

Переток и майнинг

9 октября вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган провела рабочую встречу в Москве по вопросам энергоснабжения республики. По итогам стало известно, что Абхазия не останется без электричества на время ремонта на ИнгурГЭС. Российская сторона определила оператора и предложила техническую схему поставок электроэнергии.

В сентябре 2020 года Кабинет министров Абхазии принял постановление о мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют. РУП "Черноморэнерго" ведет борьбу с нелегальным подключением к электросетям. Рейды уже провели в Галском, Очамчырском и Гулрыпшском районах.

Создание комиссии по реформам Конституции

10 октября президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о создании Комиссии по Конституционной реформе. Комиссию возглавили экс-депутат Народного собрания республики, председатель правления Ассоциации женщин Абхазии Нателла Акаба.

В состав Комиссии вошли юристы и общественные деятели Абхазии: Астамур Аппба, Саида Бутба, Виталий Габния, Гиви Габния, Саид Гезердава, Кама Джинджолия, Арда Инал-ипа, Тамаз Кецба, Олег Папаскири, Диана Пилия, Сергей Смыр, Батал Табагуа, Алхас Тхагушев, Астамур Тания.

Конституция Абхазии была принята на сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года. 3 октября 1999 года она была одобрена всенародным голосованием. Изменения в нее вносились в 1999 году – был отменен принцип несменяемости судей, с этого времени судьи стали избираться сроком на пять лет.

Представительство на Востоке

6 октября Абхазия открыла свое дипломатическое представительство в Сирии. На церемонию открытия Посольства в Дамаск отправилась делегация Абхазии во главе с Алхасом Квициниа.

Делегация провела встречу с президентом Башаром Асадом. Глава Сирийской Арабской Республики выразил желание лично познакомиться со своим абхазским коллегой Асланом Бжания и обсудить вопросы сотрудничества между двумя странами.

Сирия признала независимость Абхазии, а также установила дипломатические отношения с Сухумом 29 мая 2018 года.

Оппозиция формируется

В октября в Абхазии сформировались сразу две оппозиционные к власти политические силы.

7 октября экс-кандидат в президенты Адгур Ардзинба возглавил "Абхазское народное движение". Авторы называют его площадкой для объединения народа.

Движение, как отметили на презентации, безусловно, оппозиционное, однако они не намерены "бегать с рупорами вокруг правительственного здания".

А бывший и.о. главы Администрации Сухума Кан Кварчия стал председателем общественной организации "Аидгылара" (Единство – прим.). Цели новой организации - достижение общественного согласия и обеспечение благополучия, объединение и консолидация всего населения, всех наций и народностей, представителей различных конфессий для укрепления независимого, социально-устойчивого, экономически эффективного государства, а также деятельность по содействию международного признания, укреплению имиджа и статуса независимости Абхазии за рубежом.

Суд и штраф

2 октября Сочинский суд на десять суток арестовал помощника президента Абхазии Ахру Авидзба за неподчинение требованиям пограничников.

5 октября в Сухуме на площади Свободы родственники и друзья собрались в поддержку Ахры Авидзба. По их мнению, "учитывая то, что человек является держателем дипломатического паспорта, общественным и политическим деятелем, такого не должно было произойти". Собравшиеся также ждали "какой-то реакции от властей на сложившуюся в Сочи ситуацию".

После апелляции, 6 октября срок снизили до девяти суток. А уже 11 октября Авидзба был выпущен под подписку о невыезде.

26 октября состоялся суд по делу о незаконном пересечении Ахрой Авидзба госграницы России. Ему был вынесен штраф в размере ста тысяч рублей. Обжаловать решение суда помощник президента Абхазии не стал.

Культурная "Стоянка человека"

С 7 по 9 октября в Сухуме проходил фестиваль культуры "Стоянка человека".

Он открылся предпремьерным показом фильма осетинского режиссера Аслана Галазова, который к юбилею писателя снял фильм "Детство Чика", съемки картины проходили в Абхазии.

В рамках VI Международного фестиваля глава Сухума Беслан Эшба и директор Фонда Искандера Щазина Агрба подписали соглашение о сотрудничестве.

Завершился фестиваль по традиции в Сухумском доме юношества, где провели конкурс "Грушевый компот".