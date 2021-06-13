Sputnik недели: освобождение Ахрика Авидзба, цены на топливо, Парламент и пожар

Уходящая неделя принесла немало важных новостей, среди которых – освобождение бывшего советника президента Абхазии Ахрика Авидзба и его сторонников из зала суда, принятие антикоррупционного закона, совещания и встречи по вопросам поставок и цен на топливо в республике.

Одной из главных тем в республике остается борьбе с COVID-19, Минздрав Абхазии подвел статистику по количеству людей, привившихся от опасной болезни.

Sputnik

COVID-19 и вакцинация

В пятницу 11 июня Минздрав страны сообщил о том, что с начала вакцинации от коронавирусной инфекции прививку российским препаратом "Спутник V" сделали 2772 человека. В Абхазию российская вакцина "Спутник-V" была доставлена 30 апреля в количестве 6500 доз. Вакцинация проводится в два этапа, второй укол делают спустя 21 день после первого.

В день вакцинации пациент должен иметь при себе действующий абхазский паспорт, он заполняет анкету о согласии, ему выдается памятка с датой первой и второй вакцинации. Также человек проходит медицинский осмотр у терапевта – у него измеряют давление, уровень сатурации, температуру. Противопоказание к вакцине – наличие острых заболеваний любого характера.

По последним данным, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии – 15756. Из них 15069 человека выздоровели и 238 умерли.

Закон о декларировании

На сессии Парламента Абхазии 9 июня депутаты приняли поправки во втором и третьем окончательном чтениях к закону о декларировании доходов и расходов депутатами и чиновниками на заседании в среду 9 июня.

Представлявший законопроект депутат Гиви Кварчия сказал, что закон вступит в силу 1 июля 2021 года.

"Все уже давно ознакомлены с документом, было уже проведено два комитетских заседания. Мы учли мнение всех субъектов права, законодательные инициативы. Чтобы закон вообще не привязывался к закону о госслужбе, которого у нас пока нет, мы вычленили из наименования закона термин государственный служащий и оставили декларантами депутатов и должностных лиц из числа государственных служащих", - сказал Кварчия.

Поправки к закону о декларировании были приняты депутатами Парламента республики в первом чтении еще в конце марта. Основные поправки коснулись круга лиц, которые попадают в категорию "члены семьи декларанта", ими стали: супруг, супруга, несовершеннолетние и совершеннолетние дети, родители, родные братья и сестры, находящиеся на иждивении декларанта.

Однако позже из это списка депутатами была изъята категория "совершеннолетние дети декларантов". С этим изъятием в том числе не согласны представители инициативной группы.

В конце апреля стало известно, что Администрация президента предложила новые поправки в законопроект, принятый в первом чтении.

Администрация главы государства обратила внимание на то, что действующая редакция закона предусматривает понятие "государственный служащий", которое распространяет нормы закона в том числе на должностных лиц.

Как отмечают в Администрации президента, все государственные служащие являются должностными лицами и разграничить эти понятия в данной редакции невозможно, соответственно непонятно, кто является декларантом.

Топливо может подорожать

10 июня премьер-министр Абхазии провел совещание с членами Кабинета министров и руководителями компаний, осуществляющих поставку топлива в республику, чтобы обсудить вопрос, связанный с обеспечением Абхазии топливом. Они рассказали, что с начала 2021 года цены оптовых закупок за пределами Абхазии растут.

Ожидается, что в летний период потребление топлива в стране вырастет на 25-30%, с учетом этого финансовые возможности компаний снижаются, чтобы осуществлять своевременные поставки. Представители топливных компаний попросили правительство повысить фиксированные предельные цены.

Министр экономики Кристина Озган сообщила, что с начала года цены АИ-92 повысились в России на 28%, АИ-95 - на 26%, дизельное топливо - на 30%. Сейчас розничные цены в России следующие: цена на АИ-92 составляет - 46,06 рубля, что на 5,06 рубля за литр дороже текущей розничной цены в Абхазии, АИ-95 - 50,01 рубля, что на 7,01 рубля дороже текущей розничной цены в Абхазии, дизельное топливо - 48,02 рубля, что на 7,02 дороже текущей розничной цены в Абхазии.

Представители топливных компаний говорят, что по тем ценам, которые существуют сейчас, работать становится невыгодно.

"Поскольку мы закупаем топливо в Российской Федерации, мы полностью зависим от ценовой политики на российском и мировом рынках. С декабря 2020 года по сегодняшний день цена топлива в России выросла на шесть-семь рублей. Это пока не отразилось на абхазских топливных компаниях только потому, что мы сдерживаем цены в ожидании постановления Кабинета министров о разрешении на поднятие цен на топливо", - сказал в эфире Абхазского телевидения заместитель РУП "Абхазская государственная топливная компания" Валерий Ардзинба.

Он отметил, что речь идет о двух видах топлива, это марка АИ 92, которая является наиболее популярной, и дизельном топливе.

Генеральный директор ООО "Азид" Адамыр Габуния в эфире радио Sputnik подчеркнул, что ситуация сложилась таким образом, что по последним поставкам у различных топливных компаний себестоимость топлива превысила отпускные цены, установленные Кабинетом министров Абхазии.

Награда Хиблы Герзмава

Народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава удостоена Государственной премии России за вклад в развитие отечественной культуры и просветительской деятельности.

12 июня в День России Владимир Путин вручил Хибле Герзмава государственную премию Российской Федерации за вклад в развитие отечественного и мирового оперного искусства.

"Я горжусь тем, что я народная артистка великой страны – России, народная артистка Республики Абхазия, где я родилась. И сегодня, получая Государственную премию из ваших рук, я с еще большей гордостью продолжу свой музыкальный путь. Для меня очень важно, что музыкальные традиции России живут и обогащают мировую культуру", - обратилась певица к Владимиру Путину.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Народную артистку России и Абхазии Хиблу Герзмава с присуждением ей Государственной премии Российской Федерации 2020 года за выдающиеся достижения в области литературы и искусства.

Сухумский модерн

Важным событием культурной жизни Абхазии стала выставка фотографий, которая состоялась в рамках проекта "Сухумский модерн" на бывшей даче Вильгельмины Дундер.

Выставку организовали молодые архитекторы Сабина Агрба и Лана Чхинджерия, которые работают в департаменте охраны историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии. Внутри в нескольких комнатах выставили старые и современные фотографии сухумских зданий, построенных в стиле модерн, которые с интересом рассматривали посетители, затем делились впечатлениями друг с другом.

"Главная цель – каждый человек, придя на выставку, вплоть до музыки мог почувствовать стиль модерна. На фотовыставке мы хотим показать, что здание не начинается от частного, оно может начинаться от каких-то маленьких деталей, и эти детали мы показываем на нашей выставке. Весь фотоматериал подготовила замечательный человек и фотограф Наала Авидзба", - сказала Сабина Агрба.

В рамках проекта "Сухумский модерн" в бывшем здании Вильгельмины Дундер на протяжении двух недель будут проходить творческие вечера. Это поэтические вечера, на которых молодые поэты будут читать стихотворения эпохи модерна. Также пройдут показы документального и художественное кино, которые пронизаны модерном.

Ранение человека в Сухуме

Резонансное событие произошло на неделе в столице Абхазии – житель Сухума, 2003 года рождения, получил огнестрельное осколочное ранение и был доставлен в больницу, сообщила пресс-служба МВД Абхазии.

Инцидент произошел примерно в 17:20 8 июня в Новом районе на улице Киараз, напротив магазина "Данат".

Принятыми оперативными мерами сотрудниками УУР МВД Абхазии совместно с сотрудниками уголовного розыска первого отдела милиции столичного управления внутренних дел установлено, что к совершению данного преступления причастен житель Ткуарчала Кварацхелия Аслан Джамбулович, 1995 года рождения. Кварацхелия был задержан.

Материал по данному факту направлен в отдел дознания УВД Сухум для принятия процессуального решения.

Пожар в Сухуме

Крупный пожар произошел днем 13 июня в здании бывшей кондитерской фабрики на улице Эшба в Сухуме. Пожар разгорелся на чердаке пятиэтажного нефункционирующего объекта. Как уточняет МЧС Абхазии, огнем была охвачена вся кровля и несколько помещений.

В тушении возгорания было задействовано восемь пожарных расчетов из Сухума, Сухумского и Гулрыпшского районов, а также сотрудники медуправления МЧС страны и пожарного отделения Погрануправления ФСБ России в Абхазии.

К 15:00 пожар был потушен. Пожарные произвели проливку здания фабрики. Общая площадь, охваченная огнем, составила более 1000 квадратных метров. Пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

День рождения Пушкина

В день рождения Александра Пушкина 6 июня в Абхазии традиционно проводят мероприятия, посвященные великому русскому поэту, не стал исключением и этот год. Учащиеся сухумской городской школы №2 имени Пушкина с утра возложили цветы к памятнику писателю, ученики столичной школы №3 прочитали у мемориала стихи. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин поблагодарил присутствующих за то, что они уделяют значение сохранению русского языка и отметил, что при этом очень важно изучать родной абхазский язык. Посол зачитал восьмистишие Пушкина и подарил школе имени поэта книги, посвященные его творчеству.

"Произведения писателя остаются актуальными и сегодня. И еще раз спасибо молодому поколению, что вы не забываете русский язык", - сказал он.

Поэт Владимир Зантария отметил, что в абхазской литературе имя Пушкина высечено "золотыми буквами", его произведения были переведены на абхазский язык Багратом Шинкуба, Владимиром Цвинариа, Мушни Ласуриа. Он также зачитал публике стихотворение "Цветок" в переводе на абхазский.

После официальной части мероприятия в Сухумской второй школе ученики первого и пятого класса подготовили спектакли по отрывкам из произведения "Сказка о попе и о работнике его Балде" и пьесы "Моцарт и Сальери".

Чем еще запомнилась уходящая неделя: