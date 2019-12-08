Sputnik недели: заход "князя", митинги и назначения

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельный обзор наиболее ярких и значимых событий в республике. О том, что произошло в Абхазии со 2 по 8 декабря, читайте в обзоре Sputnik.

Протесты в Сухуме, увольнения и назначения чиновников, заход круизного лайнера "Князя Владимира", новые пальмы на набережной и запрет на вырубку хвойных деревьев. Об этом и многом другом в материале корреспондента Sputnik Абхазия.

Бадри Есиава, Sputnik

Протесты и назначения

Минувшая неделя в Абхазии выдалась напряженной. Утро 2 декабря началось с позитивной новости о том, что похищенный 24 ноября в Сухуме предприниматель Армен Григорян был освобожден силами МВД и СГБ республики, но уже днем социально-политическая обстановка в стране разворачивалась по обратному сценарию.

После убийства на набережной Махаджиров Алхаса Авидзба и Астамура Шамба, около трехсот их родственников собрались на площади Свободы столицы и потребовали отставки министра Внутренних дел страны Гарри Аршба. Митингующие обвинили Аршба в причастности к перестрелке в Сухуме и укрывательстве виновников преступления. После, они направились к зданию Народного собрания и не расходились, пока не появилось сообщение о том, что глава государства подписал указ об освобождении Гарри Аршба с занимаемой должности и его первого заместителя Казбека Кишмахова.

© Foto / Марианна Котова Митинг родственников убитых в Сухуме Алхаса Авидзба и Астамура Шамба

Врио министра внутренних дел Абхазии был назначен Леван Кварацхелия, который ранее занимал должность заместителя главы ведомства. Спустя два дня президент подписал указ о назначении Раули Смыр на пост министра внутренних дел.

© Sputnik / Томас Тхайцук Представление нового министра МВД Раули Смыр

В понедельник 2 декабря депутаты Народного собрания Абхазии одобрили представление президента республики об освобождении от занимаемой должности генпрокурора Зураба Ачба и его заместителя Эшсоу Какалия. В четверг 5 декабря Рауль Хаджимба внес на рассмотрение Парламента представление о назначении на должность генпрокурора Адгура Агрба. Депутаты Народного собрания еще не проводили сессию, и кандидатура Агрба еще не утверждена.

Прибытие "Князя"

Пока в Абхазии разгорались политические страсти, в порту Cухума жителей и гостей столицы охватила буря положительных эмоций. Впервые за 26 лет к причалу столичного морвоказала пришвартовался круизный лайнер. Десятки горожан, гостей и журналистов встретили "Князя Владимира" аплодисментами и радостными выкриками.

Экипаж и руководство "Черноморских круизов" принял лично президент Абхазии Рауль Хаджимба, которому провели экскурсию по лайнеру. "Князь Владимир" простоял в сухумском порту до позднего вечера и ушел сопровождаемый фейерверками. Лайнер вернется в сухумский порт с пассажирами на борту в мае 2020 года.

Прощание с Доминикой

Раненая во время перестрелки на набережной Махаджиров в Сухуме двадцати двухлетняя Доминика Акиртава скончалась не приходя в сознание во вторник 3 декабря. Больше десяти дней за жизнь девушки боролись абхазские медики, но ее травмы были не совместимы с жизнью. У Доминики остался двухлетний сын.

Новый глава Галского района

Президент Абхазии Рауль Хаджимба освободил Темура Надарая от должности исполняющего обязанности главы Галского района в четверг 8 декабря. На его место назначен Омар Бганба, который руководил администрации поселка Гулрыпш с 2016 по 2019 годы. Надарая занимал этот пост с 2014 года.

Связь дорогой

На минувшей неделе Парламент Южной Осетии ратифицировал межправительственное Соглашение между РЮО и Абхазией о международном автомобильном сообщении. Этот документ регулирует перевозку пассажиров и грузов в международном автомобильном сообщении между РЮО и Абхазией, транзит через их территории, а также в третьи государства (из третьих государств) автотранспортными средствами, зарегистрированными в обоих государствах.

Посадить, запретить и закатать в асфальт

Набережная Сухума преобразилась. Обещанные и.о. главы администрации столицы Каном Кварчия пальмы, наконец, прибыли в Абхазию. Их посадка началась 5 декабря. Первую вашингтонию нитеносную из Италии Кварчия посадил лично, но не без помощи специальной техники, конечно. Новые столичные пальмы уже взрослые и около двух метро в высоту.

© Sputnik / Томас Тхайцук Посадка пальм на набережной Сухума

Кварчия также признался, что при заказе саженцев произошла небольшая неточность. Для озеленения набережной недосчитались 12 пальм. Восполнить пробел вызвался местный предприниматель Даур Ардзинба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Посадка пальм на набережной Махаджиров

Пока на набережной Сухума сажали пальмы, в другой части города закатали в асфальт платаны. Фотографию, сделанную на улице Акиртава, где деревьям сильно не повезло, предоставили Sputnik Абхазия читатели.

По словам, заведующего отделом интродукции растений Института ботаники Академии наук Абхазии Сергея Бебия, залитые асфальтом платаны могут погибнуть в течение года.

© Sputnik Залитые асфальтом платаны на улице Акиртава в Сухуме

А вот, хвойным деревьям повезло больше. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение "О запрете заготовки елей и пихт для проведения новогодних праздников в 2019 году" 6 декабря.

Как уточнил Sputnik лесничий Государственного управления лесного хозяйства республики Камо Мелкумов связано это решение с тем, что настало время защитить хвойные деревья от уничтожения. Ежегодная их вырубка постепенно приводит к исчезновению елей и пихт, а программы по их восполнению в стране нет.

Праздник к нам приходит

До нового года еще три недели, а в Сухуме уже готовятся к одному из самых любимых праздников в стране. Как сообщили в администрации столицы, на площади Свободы появятся искусственный каток и открытый кинотеатр. Идея исходит от Госкомитета по вопросам молодежи и спорту республики. Каток будет работать с 27 декабря по 7 января, а кинотеатр, где покажут новогодние ролики, мультфильмы и фильмы, откроется днем раньше.

Главная елка страны будет та же, что и в предыдущие годы, но украсят ее по-другому. Игрушек на ней не будет, оформят исключительно светодиодными огнями.

© Sputnik / Томас Тхайцук Светодиодные огни на проспекте Леона в Сухуме

Культурная жизнь Абхазии

Жена и соратница выдающегося абхазского общественно-политического деятеля, председателя Совнаркома Абхазии председателя ЦИК Абхазской АССР Нестора Лакоба – Сария Лакоба была арестована в августе 1937 года. В тюрьме она подверглась пыткам и издевательствам. Умерла от побоев и тифа в Тбилиси.

5 декабря в РУСДРАМе прошел вечер памяти Сарии Лакоба. На нем были представлены архивные фотографии, видео, документы и свидетельства, повествующие о жизни первой леди Абхазии во время репрессий.

Так же со сцены прозвучали фрагменты из книги мемуаров "Не могу забыть" Адиле Аббас-оглы, поэмы Семена Липкина, записи Мариэтты Шагинян и многих других, кто писал о Сухуме, Сарии и Несторе, свидетельства с допросов, воспоминания сокамерниц Сарии Лакоба и даже переписка Сталина и Берия. В конце вечера носительницы имени Сария зажгли воздушные фонари и пустили в небо в память о легендарной женщине.

© Foto / музей Нестора Лакоба Сария и Нестор Лакоба

В понедельник 2 декабря в Москве прошла церемония вручения Международной литературной премии имени Фазиля Искандера. В номинации "Проза" лучшими были признаны Владимир Делба за сборник прозаических произведений "Звездная пыль моих воспоминаний" и Анатолий Курчаткин за роман "Минус 273 градуса по Цельсию".

© Sputnik / Томас Тхайцук Владимир Делба

Премию имени Фазиля Искандера вручали в Москве за произведения, написанные на русском языке и вышедшие отдельными книгами или в виде журнальных публикаций в 2017, 2018 и 2019 годах в трех номинациях: "проза", "поэзия", "киносценарий и драматургия".

В мире классической музыки абхазские исполнители тоже успешны. Лука Гаделия и Кристина Эшба выступили с концертом "Шедевры эпох: Орган. Арфа. Голос" в Малом зале Московской консерватории 3 декабря. Программа концерта была разнообразной, прозвучали произведения от эпохи Барокко, до музыки начала XX века.

Абхазский Государственный молодежный театр собрался в гастроли. С 11 по 12 декабря они представят спектакль "Последний из ушедших" по одноименному роману Баграта Шинкуба в Нальчике и Черкесске. В Абхазии эту постановку показывали около двадцати раз.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля "Последний из ушедших"

В РУСДРАМе праздник. Труппа театра не только пополнилась выпускниками Театрального института имени Бориса Щукина Ириной Делба и Русланом Жиба, но еще в его состав вернулся Рубен Депелян, которому по состоянию здоровья пришлось сделать паузу в творчестве. Он сыграет в спектакле "Клинический случай", следующий показ которого состоится 10 декабря.