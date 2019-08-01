Sputnik июля: выборы, побег из плена и аэропорт Сухума

Июль в Абхазии в этом году выдался "жарким": рекордное количество претендентов на президентское кресло, бегство похищенного, убийство задержанного и стрельба в центре столицы, восстановление гостиниц, надежды на реанимирование аэропорта и всенародный праздник.

Все в сборе

Весь месяц инициативные группы и партии выдвигали своих кандидатов на выборы президента. В итоге ЦИК Абхазии зарегистрировал кандидатами десять человек. Это рекорд по количеству претендентов на высший пост в государстве за всю современную историю страны. Парламенту даже пришлось внести изменения в закон "О выборах президента" и исключить из избирательного бюллетеня биографии кандидатов в президенты и вице-президенты - иначе бюллетени пришлось бы печатать очень мелким шрифтом.

Все об истории голосования за президентов Абхазии смотрите в инфографике Sputnik

Кто хочет быть президентом Абхазии, также смотрите в нашей инфографике

Крылья Абхазии



Власти Абхазии заявили о планах по реанимации аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба. В конце месяца стало известно, что аэропорт "Сухум" получил статус аэродрома совместного базирования, аэропорту присвоен международный четырехбуквенный код "URAS".

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский аэропорт

МИД Грузии незамедлительно заявил, что запуск международных рейсов из Сухумского аэропорта противоречит правилам Международной организации гражданской авиации (ICAO) и грузинскому законодательству. А в Транспортной администрация Грузии отметили, что намерены помешать запуску международных рейсов из сухумского аэропорта.

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове в свою очередь, назвал заявление МИД Грузии, очередной и уже привычной попыткой полной изоляции Абхазии. "Собака лает, караван идет", - заключил глава абхазского МИДа.

Как сегодня выглядит аэропорт "Сухум" смотрите в видеорепортаже Sputnik

Фотоэкскурсию по сухумскому аэропорту также можно посмотреть на нашем сайте

"Абхазия" возвращается дважды

В Гагре открыли в тестовом режиме знаменитый в советские времена отель "Абхазия", в Сухуме же начали восстанавливать легендарную одноименную гостиницу.

Ремонтно-восстановительные работы гостиничного комплекса "Абхазия" в Гагре начались летом 2018 года, к июлю этого года была полностью завершена реконструкция 15-этажного здания, выполнены основные строительные работы, заработало кафе и открытый подогреваемый бассейн.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ремонт гостиницы "Абхазия" в Гагре

Сухумскую "Абхазию" начали восстанавливать с кафе, оно откроется в ближайшее время. Кроме того, строители отремонтировали водопровод, канализацию, укрепили фундамент и стены одного из корпусов гостиничного комплекса.

Криминальный июль

В начале месяца стало известно, что похищенный еще в апреле Омар Мерцхулава сбежал из плена. В тот же день, 6 июля, были задержаны трое подозреваемых в преступлении, позже были названы имена еще троих подозреваемых, еще один фигурант дела объявлен в розыск.

11 июля Анзор Тарба, административно арестованный на 15 суток по делу Мерцхулава, скончался в здании МВД республики. По версии предварительного следствия, сотрудники МВД "требуя признания вины в соучастии совершения особо тяжкого преступления - похищения Омара Мерцхулава", применили к Тарба физическое насилие". 13 июля министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба сообщил, что на сотрудников МВД завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при исполнении служебных обязанностей

Несколько сотрудников милиции были подвергнуты домашнему аресту. Затем двое из них сбежали и были объявлены в розыск.

Еще одним резонансным делом июля стало убийство в центре Сухума Айнара Квициния. Айнар получил удар ножом в сердце, а его брат Леон Квициния был ранен из автоматического оружия. В убийстве заподозрили братьев Милана и Зураба Панцулая, но задержать их не удалось - они скрылись за границей и были объявлены в международный розыск. Тем временем в МВД сообщили: родственники убитого Айнара Квициния насильно удерживают членов семьи граждан Панцулая. В результате было заведено дело по факту похищения двух мужчин, а также поджога их дома.

Народный праздник

23 июля Абхазия отметила День Государственного флага. Торжество сопровождалось народными гуляниями, факельным шествием по набережной Махаджиров в Сухуме, где вечером того же дня состоялся праздничный концерт Государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцария и популярных эстрадных артистов.

© Sputnik / Томас Тхайцук День флага

Фоторепортаж с празднования Дня флага в Сухуме смотрите в материале Sputnik Абхазия.

Видеокадры с праздника в столице также смотрите на нашем портале.

Три букета по 15 цветков



Россия ужесточила правила провоза багажа через границу. Ограничения коснутся и Абхазии. Так, с 19 августа 2019 года пассажиры смогут ввозить на территорию России не более пяти килограммов фруктов и овощей. Речь идет как о багаже, так и о ручной клади.

Новые нормы будут действовать в отношении продукции с высоким фитосанитарным риском, к примеру, на распространенные в Абхазии цитрусовые, вишню и черешню, орехи, персики, инжир и это далеко не весь список.

Ограничения коснуться и цветов. Допускать к провозу будут не более трех букетов, в каждом из которых может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений. Для более крупных партий на границе потребуют фитосанитарные сертификаты. Если их нет, товары вернут обратно или уничтожат, причем за счет собственника.

Аварии с туристами

В Пицунде и Гагре 8 и 12 июля произошли серьезные ДТП, в результате которых пострадали граждане России, Украины и Абхазии.

© Foto / социальные сети Авария в Гагре

После аварии в Пицунде в больницу были доставлены16 человек. Жертвами аварии в Гагре стали три человека, шестеро пострадавших в ДТП были доставлены в Гагрскую районную больницу, пятеро из них – туристы.

Спортивная высота

Абхазский боксер Харитон Агрба взял "серебро" на Европейских играх в Минске. В финальном бою Харитон Агрба встречался с боксером из Великобритании Пэтом Маккормаком и уступил ему по очкам в трехраундовом противостоянии.

А футболист из Абхазии Сандро Цвейба подписал контракт с шведским футбольным клубом Высшей лиги Athletic Eskilstuna. Контракт был подписан на три года.

Историческая тайна

В июле начался научный проект инициативной группы абхазских историков и археологов "Тайны Великой Абхазской стены". Основная задача проекта – исследование исторической постройки, уточнение даты ее возникновения и изучение особенностей строения. Научные исследования уже дали первые плоды.

© Sputnik / Томас Тхайцук Проект "Тайны великой абхазской стены"

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