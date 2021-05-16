Sputnik недели: вакцинация, день рождения Владислава Ардзинба и турфорумы

На уходящей неделе в республике произошло немало важных событий, среди них – 76 лет со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, началась вакцинация от коронавирусной инфекции, в Абхазии прошли деловой и туристический форумы, сменился глава Минздрава.

Sputnik

Начало вакцинации от COVID-19

На уходящей неделе в Абхазии началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Заблаговременно Министерство здравоохранения республики организовало тренинги для медиков по обучению основам проведения профилактической прививки от коронавируса.

Планировалось, что вакцинацию изначально пройдут медики, военные, госслужащие, однако главврач Сухумской городской поликлиники №1 Лиана Ампар рассказала, что прививку может сделать любой желающий.

При этом, добавила перед тем как сделать укол люди проходят обследование у терапевта, в случае, вакцинация проходит если не выявлены противопоказания такие как повышенная температура тела, артериальное давление, различные инфекционные заболевания. Чтобы провакцинироваться, нужно иметь при себе абхазский паспорт.

В Абхазию российская вакцина "Спутник-V" была доставлена 30 апреля в количестве 6500 доз и содержалась на складе в соответствии с требованиями производителя.

Еще один пункт вакцинации от коронавируса откроется в Сухуме 17 мая

Отставка и назначение главы Минздрава

Президент Абхазии Аслан Бжания 11 мая подписал указ об освобождении Тамаза Цахнакия от должности министра здравоохранения республики, согласно поданному заявлению. Этим же указом на должность министра здравоохранения Абхазии назначен Эдуард Бутба.

Тамаз Цахнакия занимал должность министра здравоохранения с июня 2017 года, он сменил на этом посту Андзора Гоова. Кандидат медицинских наук, сосудистый хирург Тамаз Цахнакия в 2011 года был назначен первым заместителем министра здравоохранения Абхазии, в феврале 2017 года перешел на должность главного врача Республиканской больницы.

День рождения первого президента

14 мая исполнилось бы 76 лет первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба. К этой дате в республике прошли памятные мероприятия.

В Государственном музее боевой славы в Сухуме состоялся вечер памяти, который начался с открытия фотовыставки. Были представлены фотографии, относящиеся к разным периодам жизни государственного деятеля.

После, состоялся вечер памяти, организованный Форумом народного единства Абхазии. Соратники президента, друзья и коллеги вспоминали Владислава Ардзинба. Помимо этого, в Музее Боевой Славы состоялся премьерный предпоказ фильма "Машины времени" об автопарке первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.

Выставка фотографий к 76-летию Владислава Ардзинба открылась также в гудаутском Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии. В двух выставочных залах музея представили 245 снимков с Ардзинба, сделанных в разные периоды его жизни. Часть из них хранится в архиве музея, часть предоставили близкие родственники и друзья первого президента.

Конный марш и праздничный концерт в честь Владислава Ардзинба состоялись также в Гудауте. Марш наездников возглавил один из служебных автомобилей Ардзинба – Mercedes премиум класса 140-й модели.

Ученый и государственный деятель Владислав Ардзинба был первым президентом Абхазии. Доктор исторических наук, до прихода в политику он уже был известен как крупный ученый востоковед. Ардзинба изучал историю древних народов Малой Азии, в частности, хаттов и хеттов, его труды по хеттологии цитируются до сих пор.

В 1990 году Ардзинба был избран председателем Верховного Совета Абхазии. С началом Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году возглавил национально-освободительную борьбу.

Победа в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и становление независимого абхазского государства неразрывно связаны с именем Владислава Ардзинба. За свои заслуги перед Отечеством Ардзинба был награжден высшей государственной наградой - орденом "Ахьдз-Апша" I степени. Ардзинба избирался президентом Абхазии дважды. Первый раз его избрали 26 ноября 1994 года, а во второй - 3 октября 1999. Не стало Владислава Ардзинба 4 марта 2010 года.

Деловой и туристический форумы

Третий Международный деловой форум "Visit Apsny" прошел в Гагре 11 мая. В нем приняли участие эксперты в сфере туризма из Абхазии и России. В рамках форума были обсуждены темы взаимосвязи развития сельского хозяйства и туризма, развития агротуризма и гастротуризма в Абхазии, обучение персонала в сфере сервиса и гостеприимства, классификация отелей.

В форуме приняли участие эксперт научно-экспертного совета Совета Федерации Госдумы России Елена Чурина, руководитель департамента образовательных технологий Федерации рестораторов и отельеров России Светланы Преутеско, президент "Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства" Елена Папиж, заместитель министра сельского хозяйства Дмитрий Хагуш, глава Госстандарта Абхазии Галуст Трапизонян, руководитель ТПП Абхазии Тамила Мерцхулава, президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

На следующий день открылся первый Международный туристический форум "Абхазия – страна души". На открытии форума выступил президент Абхазии Аслан Бжания, который заметил, что основная задача мероприятия - выработка комплексных мер и современных подходов к повышению качества предоставляемых в Абхазии туристических услуг и развитию предпринимательской инициативы.

Глава государства также заявил, что с высокой долей вероятности к январю 2024 года первые рейсы начнет принимать абхазский аэропорт.

Кроме того, он подчеркнул, что руководство Абхазии уделяет особое внимание созданию благоприятных условий для инвестиций в туристический сектор экономики.

На туристическом форуме, работа которого завершилась 14 мая российские и абхазские эксперты обсудили вопросы, связанные с концепцией летнего туристического сезона в Абхазии, вопросы страхования туристов, образования в сфере туризма и индустрии гостеприимства, современные инвестиционные проекты, создание летних оздоровительных лагерей в Абхазии и многое другое.

В завершении первого туристического форума состоялась церемония подписания соглашений между Министерством туризма Абхазии и Всероссийским объединением туристов, а также Национальным оператором детского отдыха.

Денежный дом

Банк Абхазии открыл Музей денег в Сухуме 14 мая.

"Задумка создать музей появилась несколько лет назад, это было связано с тем, что мы стали активно заниматься пропагандой монет Банка Абхазии. Были многочисленные выставки, в том числе нумизматические, в которых в том числе участвовал Банк Абхазии, мы публиковали ряд материалов в российских, иностранных изданиях, это вызвало интерес у нумизматов, люди стали часто спрашивать, где можно увидеть монеты, и оказалось, что по сути негде", - рассказал председатель Банка Абхазии Беслан Барателиа.

Беслан Барателиа отметил, что музей решили сделать открытым, чтобы у гостей Абхазии была возможность лучше узнать историю страны. После директор музея Астамур Тания рассказал, что Абхазия имеет древнейшую историю денежного обращения.

"Задача нашего музея - представить историю Абхазии посредством монет, показать ее культурные и торговые связи. Монеты наилучшим образом характеризуют, какие технологии были, какая культура была у людей, которые жили здесь до нас", - подчеркнул Тания.

Ахра Авидзба остается под стражей

Судья Гулрыпшского районного суда Игорь Агумаа 12 мая не удовлетворил ходатайство адвоката Ахры Авидзба об изменении меры пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей.

Наличие абхазского гражданства, семи малолетних детей, постоянного места жительства, положительной характеристики и отсутствие судимости не являются безусловным основанием для изменения меры пресечения на более мягкую, следует из решения суда.

Адвокат Ахры Авидзба Инга Габилая ходатайствовала об изменении меры пресечения для ее подзащитного на домашний арест, так как, по ее мнению, отсутствуют законные основания для содержания под стражей Авидзба, и у него есть проблемы со здоровьем.

Адвокат из России будет представлять интересы Ахры Авидзба в суде

Дело Ахры Авидзба было передано в Гулрыпшский районный суд по приказу Верховного суда, так как сроки полномочия судей Сухумского районного суда, где должно было разбираться дело, истекли.

Ахра Авидзба и четверо его охранников обвиняются в незаконном хранении и сбыте оружия и боеприпасов по предварительному сговору. Это тяжкое преступление, которое грозит лишением свободы на срок от двух до шести лет.

Поиски туриста в горах Абхазии

Группа туристов из России вышла на туристический маршрут в высокогорье Абхазии 3 мая. Поход должен был закончится 10 мая, но 12 мая в МЧС поступил сигнал, что один из туристов не может продолжать поход и его оставили на определенной точке.

Эксперт оценил сложность горного маршрута, на котором потерялся турист из России

Пресс-служба ведомства сообщила, что по словам инструктора группы Анны Гилевой, туристы попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их ожидал еще один член группы, тогда было принято решение спускаться к побережью и обратиться за помощью в МЧС Абхазии.

Для поиска пропавшего в МЧС Абхазии собирались задействовать вертолет, но совершить облет территории не удалось из-за погодных условий, и было решено отправить пешую группу из семи человек.

16 мая МЧС сообщило, что спасатели МЧС Абхазии приблизились к месту, где в последний раз видели российского туриста.

"Спасатели планируют дойти сегодня до предположительного места нахождения туриста в горах. Другие участники похода дали указания Владимиру Ульянову сидеть в базовом лагере и никуда не уходить, надеемся, что поисково-спасательный отряд найдет его на месте", - отметили в ведомстве.

МЧС также сообщает, что 15 мая поисково-спасательному отряду оставалось дойти двадцать километров до места, где может находиться российский турист. Движение отряда затруднено большим количеством снега в горах, отметили в пресс-службе министерства.

По информации ведомства, пропавшего туриста зовут Владимир Ульянов, он приехал в Абхазию из Екатеринбурга. О возрасте пропавшего МЧС Абхазии не знает, однако в российских СМИ появлялась информация о том, что мужчине 64 года. Совместно со спасателями в поисках участвует инструктор туристической группы Анна Гилева.

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