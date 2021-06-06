Sputnik недели: вакцинация, новшества ГАИ и поиски туриста

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее важных и ярких событий, произошедших в республике с 31 мая по 6 июня.

Прошедшая неделя в Абхазии выдалась спокойной, но не была лишена как позитивных событий, так и не очень радостных. Все еще не удается найти пропавшего в начале мая в горах Абхазии туриста из России, вакцинация от коронавируса продолжается, но власти недовольны темпами, День защиты детей отметили в Абхазии и выбрали лучшего кондитера года. Об этом и многом другом читайте в материале Sputnik.

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Поиски пропавшего туриста

Житель Екатеринбурга Владимир Ульянов пропал в горах Абхазии в начале мая. Он приехал в республику в составе группы туристов из России, с которой 3 мая вышел на маршрут в высокогорье страны. 12 мая в МЧС Абхазии поступил сигнал от инструктора о том, что один из туристов не может продолжать поход и его оставили на определенной точке. Экстремалы планировали за ним вернуться, но из-за погоды сбились с пути и не смогли этого сделать.

Спасатели МЧС облетели территорию, где, предположительно, мог находиться Ульянов, но безрезультатно. Тогда спасатели выдвинулись пешком на его поиски и дошли до точки, где могли оставить туриста его сопровождающие, но там его не оказалось.

Друзья и родственники Ульянова объявили сбор средств и к поискам подключились волонтеры. 3 июня к ним присоединилась новая группа волонтеров из семи человек, но мужчину все еще не удается найти. Поиски продолжаются.

Вакцинация и личный пример

В Абхазии продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции, и на минувшей неделе в Сухуме начался второй этап этой программы, так как пациенты должны пройти процедуру повторно на 21-й день после первой прививки.

По данным Минздрава страны, с 11 мая, со дня начала вакцинации по всей стране, привились более 2000 человек, около 80 из которых вторым компонентом "Спутник V".

При этом на заседании оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции премьер-министр Абхазии Александр Анкваб с сожалением отметил, что вакцинация протекает вяло и не исключил возможности обязательного прохождения этой процедуры в будущем для жителей республики.

Во вторник 1 июня министр юстиции Абхазии Анри Барциц сделал вакцину от коронавирусной инфекции в сухумской поликлинике и сказал, что многие из близких ему людей уже воспользовались такой защитой от заболевания. Чувствуют они себя хорошо.

На минувшей неделе стало известно, что с 7 июня по стране стартует совместная абхазо-российская программа по определению иммунного статуса граждан Абхазии.

"По всей стране будет отобрано три тысячи проб на антитела, эти анализы будут бесплатными для населения, результаты будут сообщены по мере выполнения анализов, думаю, что в течение недели после взятия анализов", - рассказала главный санитарный врач Сухума Алла Беляева.

Борьба с майнингом

Рейды по выявлению незаконного потребления электроэнергии продолжаются в Абхазии.

Представители службы Государственной безопасности, администраций районов, а также специалистами филиалов "Черноморэнерго" и Госстандарта страны за май отключили 23 фермы, где добывали криптовалюту, сообщила пресс-служба МВД Абхазии 1 июня. Владельцы этих объектов привлечены к административной ответственности.

Ведомство уточняет, что в общем проверили 180 объектов и в 23 действовали майнинг-фермы, где было установлено 870 криптоустройств.

Президент дал "добро"

Глава республики Аслан Бжания подписал указы о назначении глав Гагрского района Юрия Хагуш и Очамчырского района Беслана Бигвава в понедельник 31 мая.

"В соответствии с пунктом 16 статьи 53 Конституции Республики Абхазия, статьи 24 закона Республики Абхазия "Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия" и по согласованию с Собранием районов, главой администрации Гагрского района назначен Юрий Хагуш. Главой администрации Очамчырского района назначен Беслан Бигвава", - опубликовала текст указа пресс-служба президента Абхазии.

Новшества в ГАИ

Новые образцы водительских удостоверений начнут выдавать в Абхазии с 3 июля, когда Госавтоинспекция будет отмечать свое 85-летие, об этом рассказал Sputnik начальник ГАИ страны Батал Агрба.

Как ранее уточняли в МВД Абхазии, права изменились не только внешне, но обновилось и их содержание в соответствии требованиями к национальному водительскому удостоверению, предусмотренными международной Конвенцией о дорожном движении.

Стоимость государственной услуги за выдачу бланка свидетельства регистрации автотранспорта выросла на 40 рублей и составит 822 рубля. Связано это с тем, что с 21 мая в отделении регистрации транспортных средств управления Госавтоинспекции МВД Абхазии приступили к выдаче регистрационных паспортов автотранспортных средств нового образца.

Кабинет министров Абхазии 26 мая отменил доверенность на управление автотранспортом физлицами в республике, но этот документ все же еще может понадобиться. Как уточнил Sputnik Агрба, доверенность нужно предъявлять во время прохождения регистрационных действий в ГАИ, и она обязательна при пересечении государственной границы на чужом автомобиле.

Отказ в ходатайстве

Продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего помощника президента Абхазии, командира бригады "Пятнашка" Ахрика Авидзба и его соратников, которые обвиняются в незаконном хранении оружия группой лиц по предварительному сговору.

В среду 2 июня Гулрыпшский суд не удовлетворил повторное ходатайство Ахрика Авидзба и стороны защиты об изменении меры пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей. Тем самым все фигуранты дела остаются под стражей.

Сбор налогов и работа таможни

Министр финансов Абхазии Владимир Делба доложил главе правительства страны Александру Анкваб о том, что с 1 января 2021 года в казну республики поступило налоговых и неналоговых доходов в размере двух миллиардов рублей, что на 23% больше показателей аналогичного периода 2020 года.

Он также отметил, что за пять месяцев 2021 года с учетом финансовой помощи России и других безвозмездных поступлений составили 3,6 миллиарда рублей, проинформировал Делба.

Владимир Делба проинформировал премьера также о том, что Минфин приступил к процессу поэтапного погашения задолженностей государства перед компаниями, отметив что в этом направлении есть положительный прогноз.

Как сообщает Государственный таможенный комитет Абхазии, за первые четыре месяца 2021 года таможенные платежи в Абхазии составили 719 миллионов рублей, плановый показатель был выполнен на 117%.

Плановые показатели за май этого года выполнены на 118% (+ 31,9 миллиона рублей), таможенные органы начислили в мае платежи в размере 209 миллионов рублей, что на 68,5 миллиона рублей больше, чем годом раннее.

День защиты детей и праздник сладости

День защиты детей отметили в Абхазии 1 июня. Администрации районов и городов страны, а также различные общественные организации в этот день провели для "непосед" праздничные мероприятия с развлекательной, обучающей, развивающей и концертными программами.

Виновников торжества веселили аниматоры, а родители баловали их сладостями и газировкой. Масштабнее всего этот день прошел в столице страны, где прошел забег "За лучший старт в жизни каждого ребенка", конкурс детских рисунков "Мир глазами ребенка". Благотворительный фонд "Ашана" провел ежегодную акцию "Добрый картофель", когда популярные и знаменитые люди Абхазии заменяют кассиров и принимают заказы, а все средства, вырученные от продажи картошки фри, идут на лечение тяжелобольных детей. Вечер завершился праздничным фестивалем молодых исполнителей "Абжьы зхоу".

Супруга президента Аэлита Ахиба посетила детский сад в Ткуарчале. Она подарила детям три компьютера, три телевизора, ковры, покрывала, спортивный инвентарь, стиральную машину и игрушки. Первая леди ознакомилась с условиями в детском саду, побеседовала с сотрудниками.

Также 1 июня в Сухуме прошел VII Республиканский конкурс кондитерского мастерства "Праздник сладости", организованный Торгово-промышленной палатой Абхазии.

За звание "Лучшего кондитера Абхазии 2021 года" в девяти номинациях боролись 25 человек. Участниками конкурса стали призеры в главных номинациях прошлых конкурсов, индивидуальные предприниматели, кондитеры, занимающиеся домашней выпечкой. Лучшим кондитером года признан жюри шеф-повар ресторана "Леон" Антон Шиховцов.

"Бронза" по рукопашному бою

Сборная Абхазии заняла третье место в командном зачете на Кубке мира по полноконтактному рукопашному бою, который проходил в Таганроге с 28 по 30 мая.

Абхазию на соревнованиях представляли четыре спортсмена. Это воспитанники заслуженного тренера Абхазии и России Ваграма Алексаняна Артур Акопян и Рауль Хзарджян, занявшие второе и третье места соответственно. И воспитанники секции кикбоксинга Управления по делам молодежи и спорта администрации Сухума Александр Зухба и Энри Агрба, занявшие третьи места. Тренирует спортсменов Таташь Атумава.

Всего в турнире приняли участие 160 спортсменов. Первое командное место заняла Россия, второе - Кыргызстан.

Чем еще запомнилась уходящая неделя: