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Новости по теме инвесторы

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  • Поезд Симферополь - Москва на Керченской паромной переправе
    15:01 04.02.2016
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    Крым нашел замену турецким инвесторам

    Паромное сообщение между Крымом и Турцией, а также деловые контакты будут прерваны поле того, как турецкий истребитель F-16 сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

  • Турецкий флаг. Архивное фото.
    20:32 15.01.2016
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    Греф: меры против Турции должны быть очень корректными

    Сославшись на отсутствие информации, глава Сбербанка отказался комментировать заявления Минэкономразвития о том, что Сбербанк обратился в министерство с просьбой об изъятиях из экономических спецмер против Турции.

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