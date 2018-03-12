Новости по теме США

Как уточнили в Береговой охране, после столкновения летчиков подобрало торговое судно, а затем их передали сотрудникам Береговой охраны, которые на вертолете доставили их в госпиталь в Норфолке.
О количестве телефонных разговоров Сергея Лаврова и Джона Керри — "мы идем на рекорд в этом вопросе", — сказала Захарова.
Мы должны принять больше усилий, чтобы укрепить режим прекращения боевых действий, и мы хотели бы, чтобы русские использовали свое влияние на режим Асада, заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.
Российский фигурист Михаил Коляда занял четвертое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Бостоне в соревновании мужчин-одиночников.
Кроме известного голливудского актера и кандидата в президенты США, за столом будут присутствовать члены их семей.
Сначала перед гостями выступили профессиональные танцоры, после чего женщина-танцор пригласила станцевать Барака Обаму, а ее партнер - супругу американского лидера.
Госдепартамент США предупредил американских граждан о вероятности новых атак террористов по всей Европе, особенно в местах массового скопления людей.
По результатам опроса, проведенного несколькими исследовательскими компаниями по заказу информационного агентства и радио Sputnik, жители США И Европы считают, что экономическая ситуация в их странах ухудшается.
Клинтон и Трамп набрали наибольшее количество голосов во время праймериз, которые прошли в пяти штатах: Флориде, Иллинойсе, Огайо, Северной Каролине и Миссури.
В связи с ситуацией в Крыму, которая не меняется последние два года, Госдепартамент США изучает, какие еще санкции могут быть приняты в отношении России, заявила Виктория Нуланд.
Лесин скончался 5 ноября 2015 года в гостинице в центре Вашингтона, полицейский обнаружил тело Лесина на полу номера, вызванные парамедики констатировали смерть.
В рамках первичных выборов были разыграны голоса 19 кандидатов, за Рубио проголосовали 37%, что обеспечило получение 10 кандидатов.
На повестке будет обсуждение нарушения перемирия в Сирии, вместе с тем госсекретарь отметил, что насилие в Сирии резко снизилось в результате перемирия.
Ранее судебно-медицинские эксперты в США сообщили, что причиной смерти экс-министра печати РФ Михаила Лесина стали травмы головы.
Операция возмездия начнется в случае попытки захватить территорию страны, воздушное пространство или территориальные воды, гласит заявление генштаба.
Американские специалисты озвучили новые подробности результатов расследования причин смерти экс-министра печати РФ Михаила Лесина.
По словам Уильяма Перри, будучи в должности главы Пентагона, он выступал за "медленное расширение НАТО", чтобы не охлаждать отношение с РФ во время пост-советского периода двустороннего сотрудничества.
Глава командования США на Ближнем Востоке генерал Ллойд Остин заявил, что подготовках бойцов оппозиции в Сирии будет проводиться в меньших масштабах.
США и Южная Корея приступили к проведению военных учений по уничтожению северокорейского руководства в случае войны, на что КНДР уже отреагировала угрозой превентивного ядерного удара.
Представитель госдепартамента США Джон Кирби сообщил, что Россия, несмотря на существующие разногласия, играла важную роль в переговорах по мирному урегулированию в Сирии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.