Новости по теме академии

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  • Барас Куджба в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца с участниками фестиваля
    11:16 02.06.2016
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    Первый абхазский пианист в Кремле

    Юный пианист Барас Куджба стал первым инструменталистом из Абхазии, который выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца с Президентским оркестром Российской Федерации.

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