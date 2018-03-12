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Новости по теме как добраться до Абхазии

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  • 15:17 19.06.2015Инфографика
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    Отдых в Абхазии: едем, плывем, летим

    Если вы определились со страной, где собираетесь отдохнуть, но не знаете, как до нее добраться, наша инфографика вам поможет. Самым быстрым, удобным, но затратным способом считается самолет, если, конечно, побеспокоиться заранее о приобретении билетов

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      Карта ремонта дорог Абхазии

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