Новости по теме как добраться до Абхазии

Если вы определились со страной, где собираетесь отдохнуть, но не знаете, как до нее добраться, наша инфографика вам поможет. Самым быстрым, удобным, но затратным способом считается самолет, если, конечно, побеспокоиться заранее о приобретении билетов
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.