Новости по теме маркетинг

О том, как правильно выстроенная информационная политика может радикально изменить в положительную сторону восприятие республики абхазской и зарубежной общественностью, рассказал в интервью Sputnik автор и руководитель проекта "Горная Абхазия", начальник информационного отдела МИД Абхазии Тенгиз Тарба.