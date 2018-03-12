Новости по теме миллионеры

Первый легальный миллионер СССР Артем Тарасов скончался на 67 году жизни в Москве 22 июля. Мало кто знает, что Артем Тарасов был связан с Абхазией. Отец известного предпринимателя был фотокорреспондентом газеты "Советская Абхазия", а мать, доктор наук, работала в Институте приматологии в Сухуме.