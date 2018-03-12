Новости по теме растительность

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  • Абхазия. Осенний пейзаж.
    11:28 13.09.2015
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    Пять причин посетить Абхазию осенью

    Осень – удачное время для отдыха в Абхазии. В эти дни природа порадует гостей республики красивыми осенними пейзажами, теплым морем и сочными фруктами.

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