Новости по теме гудаута

Восстановление крыши бывшего универмага "Гунда" в центре Гудауты и реставрация башенных часов здания завершатся в апреле настоящего года, сообщили в районной администрации.
Глава администрации Гудаутского района Руслан Ладария рассказал о проблеме строительства музея Отечественной войны.
Гудаутский государственный музей Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар 27 октября 2015 года отметит свое двадцатилетие.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.