Новости по теме Дорогомиловский суд г. Москвы

Главными обвиняемыми по делу об аварии в московском метро проходят заместитель гендиректора компании "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов, а также работники ГУП "Московский метрополитен" Валерий Башкатов, Алексей Трофимов и Юрий Гордов.