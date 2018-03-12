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Новости по теме Государственное управление энергетики и транспорта Республики Абхазия

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    16:18 21.08.2015
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    Половину стоимости проезда будут платить учащиеся Абхазии

    Начальник Государственного управления энергетики и транспорта Республики Абхазия Зураб Хаджимба сказал, что студенты и учащиеся средних и средних специальных заведений могут пользоваться 50 % скидкой при поездках на транспорте государственных предприятий.

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