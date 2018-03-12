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Новости по теме Эрна Сульберг

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  • Местный житель в районе Аббас в Дамаске.
    08:56 28.01.2016
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    Кэмерон, Сульберг и Меркель хотят удвоить объем помощи сирийцам

    Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг отметили, что важной задачей донорской конференции по Сирии будет согласование пакета мер по усилению экономического роста ближневосточной страны.

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