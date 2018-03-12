Новости по теме Мирон Чалмаз

Депутат Народного Собрания Республики Абхазия Кан Кварчия на расширенном заседании парламентских комитетов по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, и по экономической политике, реформам и инновациям заявил, что руководством Новоафонской пещеры скрывается полмиллиарда рублей.