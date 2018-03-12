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Новости по теме Мирон Чалмаз

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    09:46 19.02.2015
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    Чалмаз: слухи о сокрытии доходов Новоафонской пещеры безосновательны

    Депутат Народного Собрания Республики Абхазия Кан Кварчия на расширенном заседании парламентских комитетов по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, и по экономической политике, реформам и инновациям заявил, что руководством Новоафонской пещеры скрывается полмиллиарда рублей.

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