Новости по теме Пола Гарб

О секретах долголетия, абхазском гостеприимстве и важности позитивного отношения к жизни рассказала в интервью корреспонденту Sputnik Абхазия американский ученый, профессор этнологии и конфликтологии, автор книги об абхазских долгожителях Пола Гарб.