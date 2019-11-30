Сложные выборы, разгул преступности и лесные пожары: чем запомнилась осень в Абхазии

Главным политическим событием осени стал второй тур президентских выборов в Абхазии. За президентское кресло боролись действующий президент Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа. По итогам выборов победу одержал Хаджимба, который набрал 47, 38% голосов, его оппонент набрал 46,19 %, против всех проголосовали 3154 человека.

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Не сдамся без боя

Сразу после оглашения результатов Квициниа заявил о том, что не согласен с ними и подал иск в Верховный суд с требованием аннулировать решение ЦИК. Свои позиции стороны отстаивали на митингах и собраниях у здания Аадминистрации президента и штаба "Амцахара".

Судебные разбирательства длились с 17 по 20 сентября, но утвержденные Центризбиркомом результаты остались неизменными. Верховный суд страны отказался удовлетворить иск Квициниа, а уже 9 октября в Абхазии состоялась инаугурация президента.

Тем не менее, проигравший на президентских выборах Алхас Квициниа обжаловал решение Верховного суда Абхазии и завил о намерении обратиться в Президиум Верховного суда. Заседание суда кассационной инстанции по жалобе экс-кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квициниа на решение Верховного суда назначено на 18 декабря.

Поздравить Хаджимба с избранием на второй срок приехали делегации из России, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик, Приднестровской Молдавской республики, Нагорного Карабаха и Никарагуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Инаугурация президента Абхазии

Резонансные дела

Юная теннисистка Эрика Кварчия из Абхазии пропала в Москве 18 сентября. Весть о том, что она пропала, появилась в СМИ 21 сентября. В поиски Эрики были вовлечены не только специальные органы, но и общественность. Вечером 22 сентября МВД Абхазии опубликовало информацию о том, что теннисистка найдена в целости и сохранности. О том, где находилась спортсменка и как проходили ее поиски, не сообщается.

Первого октября несчастный случай произошел в Гагре. Мальчик 2007 года рождения погиб, забравшись в трансформаторную подстанцию в Гагре. Дети играли в прятки, и ребенок решил спрятаться в незапертом помещении. По факту происшествия Гагрская районная прокуратура ведет доследственную проверку.

22 ноября на набережной Махаджиров неизвестные в масках открыли стрельбу из автоматов у ресторана "Сан-Ремо". От полученных ранений скончались "воры в законе" Астамур Шамба и Алхас Авидзба. Трое с ранениями были доставлены в больницы Сухума. Одна из них, Доминика Акиртава, все еще находится в тяжелом состоянии в реанимации Республиканской больницы.

По факту убийства Шамба и Авидзба прокуратура Сухума возбудила уголовное дело.

© Sputnik Стрельба напротив ресторана "Сан-Ремо"

28 ноября в Гагре в результате ссоры гражданин Барциц выстрелил из пистолета в жителя Гагры, 1975 года рождения. Пострадавший был доставлен в Гагрскую больницу с огнестрельным ранением в область грудной клетки и тазобедренного сустава, после оказания медицинской помощи он был вывезен на территорию России.

Криминогенную ситуацию в стране обсудили и на заседании депутатов Народного Собрания Абхазии. Спикер Парламента Валерий Кварчия отметил, что система правоохранительных органов в Абхазии дает сбой, несмотря на повышение зарплат судьям и ужесточение законов. Также он подчеркнул, что в стенах Парламента еще вернутся к обсуждению законопроекта "Об организованной преступности".

© Sputnik Заседание парламента

Лесные пожары

10 ноября специалисты МЧС Абхазии заметили первые очаги пожара на Сухумском перевале. 11 ноября министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии совершил облет охваченной пожаром территории. Огонь распространялся в труднодоступных местах высокогорья, тушить пожар было возможно лишь с помощью специальной авиации.

Вскоре на помощь коллегам прибыл вертолет МЧС России Ми-8, который совершил первый вылет 16 ноября, а уже 17 ноября в Абхазию прилетел самолет российского МЧС Бе-200, он приступил к тушению пожара в Гагрском районе республики.

© Foto / МЧС РА Вертолет Ми-8 прибыл в Абхазию

Полностью потушить пожар удалось лишь 21 ноября. Всего авиатехника МЧС России совершила 266 вылетов и сбросила около 1736 тонн воды. Причиной пожар был официально объявлен человеческий фактор, так как, по словам Льва Квициния, самовозгорание леса возможно лишь при температуре +45 градусов.

© Sputnik Противопожарный самолет-амфибия Бе-200 во время тушения пожара

Новый мэр столицы

В октябре глава администрации Сухума Адгур Харазия объявил о своей отставке, попросив прощения у тех, кому не смог помочь. Место пустовало не долго, в тот же день по указу Рауля Хаджимба исполняющим обязанности главы администрации города стал бывший депутат Народного Собрания Кан Кварчия. © Foto/ sukhumcity "Ракушка" и дорожные разметки: и.о. главы администрации Сухума дал новые поручения

В первые же дни на посту Кварчия решил провести инспекцию по столице. Мэр побывал на Центральном рынке, где запретил торговать на тротуарах, парковаться где попало и развешивать рекламу без разрешения, посетил железнодорожный вокзал и выслушал жалобы жителей Нового района.

Также Кварчия обещал закупить и высадить на набережной Махаджиров элитные пальмы сорта вашингтония. Все за свои деньги.

По поручению главы администрации были проведены ремонтные работы на Келасурском и Белом мостах, устранены утечки воды на проспекте Аиааира и на улице Академика Марра, проводятся работы по восстановлению водопроводной сети на улице Акиртава.

© Sputnik / Томас Тхайцук Инспекционная поездка главы города Сухум, Кана Кварчия на вокзал

Спорный бюджет

21 ноября на заседании Парламента Абхазии в первом чтении был принят законопроект "О республиканском бюджете на 2020 год".

Доходы республиканского бюджета в 2020 году, по прогнозам, составят 8 миллиардов 115 миллионов 485 тысяч рублей, расходы – 8 миллиардов 348 миллионов 485 тысяч рублей. Дефицит республиканского бюджета - 233 миллиона рублей.

Общий объем государственного бюджета Абхазии на 2020 год по доходам составит 10 миллиардов 262 миллиона 13 тысяч рублей, а по расходам - 10 миллиардов 515 миллионов 690 тысяч рублей. Дефицит госбюджета планируется в объеме 253 миллиона 677 тысяч рублей.

Госдоходы в 2020 году по сравнению с 2019 годом вырастут на 40,5 миллиона рублей. Прогнозируемое увеличение собственных доходов – 124 миллиона рублей по сравнению с прошлым годом.

Финансовая помощь России в целях социально-экономического развития Абхазии составит 3 миллиарда 246 миллионов 629 тысяч рублей, а в рамках реализации Инвестиционной программы 1,5 миллиарда рублей, что на 83 миллиона рублей меньше прошлогодних показателей.

Проект бюджета вызвал бурные споры среди парламентариев. Одни отметили, что он больше похож на смету и подготовлен без отчета Контрольной палаты, других смутило резкое сокращение общегосударственных расходов в сфере здравоохранения и социальной политики, а также национальной обороны и безопасности.

"Реконструкция" Кабмина и новые лица в правительстве

В октябре в Кабмине произошли структурные изменения. Министерство сельского хозяйства и Министерство по курортам и туризму были реорганизованы в Госкомитеты.

Воедино слились Министерство здравоохранения и Министерство занятости и социального обеспечения. Теперь это Министерство здравоохранения и социального обеспечения. Также в результате слияния в Государственный комитет по делам молодежи и спорту реорганизованы Государственный комитет по молодежной политике и Государственный комитет по физической культуре и спорту.

Государственное управление связи и массовых коммуникаций, Государственное управление по транспорту, Служба государственного надзора за деятельностью в области связи путем слияния реорганизованы в Государственное управление по энергетике, транспорту и связи.

Государственный комитет по строительству и архитектуре стал Государственным управлением по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Управление государственной статистики реорганизовано в Государственный комитет по статистике.

Указом президента были переименованы три министерства - Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия в Министерство культуры, Министерство репатриации в Министерство демографии и репатриации, Министерство образования и науки в Министерство просвещения Абхазии.

Ноябрь начался с президентских назначений. Министром просвещения Абхазии снова назначен Адгур Какоба, председателем Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору - Гарри Саманба, председателем Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации - Вахтанг Пипия, председателем Госкомитета по языковой политике - Батал Хагуш, председателем Госкомитета по статистике - Кама Гогия.

На должности первого вице-премьера остался Даур Аршба, на должности премьер-министра Валерий Бганба, министра обороны Мираба Кишмария, министра внутренних дел Гарри Аршба и министра иностранных дел Даур Кове.

Продолжат работу на занимаемой длжности и министр культуру Абхазии Эльвира Арсалия, министр демографии и репатриации - Беслан Дбар, вице-премьером и министром финансов стал Джансух Нанба, министром здравоохранения и социального обеспечения - Тамаз Цахнакия. Министерство по налогам и сборам республики возглавил Даур Курмазия, главой Госкомитета по курортам и туризму стал Автандил Гарцкия, Госкомитет по сельскому хозяйству возглавил Амиран Какалия. Министром по чрезвычайным ситуациям республики назначен Лев Квициния.

Новый глава появился у Государственного таможенного комитета. Им стал Гурам Инапшба, который сменил на посту Беслана Цвинария.

От занимаемой должности был освобожден руководитель ЦСИ Олег Дамениа, новым руководителем органа стал Гиви Габния. Вслед за Дамениа ушел и практически весь коллектив ЦСИ, который был не доволен оказываемым государством воздействием на их научную деятельность.

Тур на свадьбу

Осень – сезон свадеб в Абхазии. В этом году их, как обычно, было немало, но больше всех обществу запомнилась свадьба семьи Абхазава в Кутоле.

Поводом обсуждения стали снимки редких животных – горных туров на торжестве, кроме того, гостей угощали и мясом коз, всего их было на столах более 30. Хозяин семейства Беслан Абхазава и председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава не стали отрицать наличия краснокнижных животных в праздничном меню. Но, как оказалось, привлечь нарушителей к ответственности в Абхазии никто не может – нет своей Красной книги.

© Foto / социальные сети Туша тура, привезенного в подарок семье Абхазава, с Северного Кавказа

Свадебный переполох активно обсуждался в соцсетях, многие возмущались излишествами на столах и смело высказывали свое мнение. За один из таких комментариев поплатился и 32-летний Беслан Хварцкия.

Хварцкия был избит, он получил травмы, от черепно-мозговой до ушибов грудной клетки, не считая синяков и ссадин. Родственники пострадавшего отрицают, что Хварцкия делал какие-то резкие высказывания в интернете.

По факту инцидента МВД Абхазии назначило доследственную проверку.

Разобрать пазл

В ноябре руководство "Сухумприбора" решило разобрать советскую мозаику, которая красовалась на фасаде здания примерно с 70-х годов. Пользователи соцсетей выразили негодование.

Директор завода "Сухумприбор" Марлен Гадлия объяснил, что мозаика находится в аварийном состоянии и представляет угрозу для людей, поэтому было решено ее разобрать. Однако, по словам главного художника Сухума Тимура Кайтан, такое решение должно было быть согласовано с властями города и Министерством культуры республики. Решать проблему директор завода и представители администрации впредь планируют совместно.

© Sputnik / Акоп Кущян Мозаика

Фестивали и праздники

30 сентября по всей стране отмечали 26-ю годовщины Дня Победы и Независимости. Масштабные мероприятия прошли и в столице. В Парке славы руководство республики и общественность возложили цветы, здесь же прошло шествие войск, в котором приняли участие более пятисот военнослужащих.

© Sputnik / Томас Тхайцук Церемония возложения цветов к Мемориалу Славы в честь Дня Победы и Независимости Абхазии прошла в Сухуме

По традиции в праздничный день прошла акция "Бессмертный полк" , которая в этом году прошла в шести городах и собрала около 800 участников. Также в стране прошли акции "Тропой героев" и "Путь наших героев" и фотовыставка "Эхо войны" фотокорреспондента Виталия Кецба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фотовыставка

Впервые в Абхазии состоялся Международный хоровой фестиваль "Шьардаамта", в котором приняли участие Государственная хоровая капелла Абхазии, Уральский государственный камерный хор и Камерный хор Московской консерватории.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гала-концерт фестиваля "Шьардаамта" в филармонии

Также впервые в Абхазии состоялся культурно-спортивный фестиваль "Абаза", в котором приняли участие спортсмены, творческие и фольклорные коллективы из Карачаево-Черкесии и Абхазии.

XVII фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" прошел в Сухуме на стадионе "Динамо". В этом году для зрителей вход был свободным. Для гостей фестиваля выступили Государственный симфонический оркестр Татарстана, Академический Большой хор "Мастера хорового пения" и российский оперный певец, народный артист Башкортостана Ильдар Абдразаков.

© Sputnik / Томас Тхайцук Международный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" прошел в Сухуме

Государственный ансамбль танца "Кавказ" отметил свой 25-летний юбилей на родной сцене в Абхазской государственной филармонии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Юбилейный концерт ансамбля "Кавказ"

Настоящим праздником для абхазского народа стала победа абхазского боксера Игоря Адлейба, который одержал победу в бою за титул чемпиона мира по версии WBO среди молодежи.