Sputnik апреля: выборы в местные органы власти, проблемы энергетики и вакцина от COVID-19

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор самых важных событий апреля. О том, что произошло в республике за этот период, какую реакцию это вызвало в обществе, читайте в нашем материале.

В минувшем месяце в Абхазии произошло много событий, которые получили большой резонанс в обществе – ограничения на подачу электричества, смерть жителей Галского района на границе с Грузией, участившиеся случаи заражения COVID-19, выборы в органы местного самоуправления.

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Ситуация с COVID-19

Распространение коронавируса в Абхазии продолжается, по последним данным, общее число выявленных случаев COVID-19 – 14557. Из них 13623 человек выздоровели и 222 умерли.

Из-за нарастающего количества заражений 22 апреля на карантин закрыли школу в селе Мгудзырхуа Гудаутского района. В школе заболели шесть учеников и четыре педагога. Коронавирус также был выявлен в двух классах гудаутских средних школ №1 и №4. Ученики этих классов пока находятся на самоизоляции.

24 апреля стало известно, что с коронавирусом в одну из московских клиник был госпитализирован посол Абхазии в России Игорь Ахба. Его госпитализировали во избежание ухудшения состояния. 30 апреля, в пятницу Ахба был выписан после лечения. По словам дипломата, на работу он сможет выйти после майских праздников.

Между тем, 30 апреля в Абхазию прибыла первая партия российской вакцины "Спутник-V". По словам главы минздрава Тамаза Цахнакия, в первую очередь вакцинировать будут медицинских работников, а далее по списку другие декретированные категории - педагоги, представители бюджетной сферы, силовые структуры, а после и граждане, которые не имеют противопоказаний к вакцинации.

Вакцинация будет добровольной и бесплатной.

Ограничения подачи электроэнергии

Проблема с электричеством в Абхазии в начале месяца получила развитие, "Черноморэнерго" распространило информацию о том, что в республике вводятся ограничения на подачу электроэнергии. Причиной стало то, что высоковольтные линии "Гячрыпш" и "Кавкасиони" вышли из строя из-за аварий на территории России.

В итоге в энергосистеме республики образовался дефицит мощности порядка 100 мегаватт.

Черноморэнерго, чтобы покрыть этот дефицит, ввело ограничения подачи электричества на один час через каждые три часа по всей территории республики.

В тот же день появилась информация о том, что место повреждения высоковольтной линии "Кавкасиони" обнаружено в районе Чуберского перевала на территории Грузии. Отмечалось, что на провода ВЛ упало дерево из-за сошедшей лавины. 7 апреля авария на высоковольтной линии "Кавкасиони" на территории Грузии была устранена.

"Однако ограничения на подачу электричества в Абхазии сохранятся ориентировочно до 22:00 7 апреля из-за регламентных работ на территории России по линиям "Кавкасиони" и "Гячрипш", - отметили в "Черноморэнерго".

8 апреля "Черноморэнерго" сообщило, что ограничения потребления электричества по существующей аварийной схеме на один час каждые три часа будут сохраняться в связи с тем, что суточный дефицит электроэнергии в Абхазии превысил 2 миллиона киловатт-часов.

13 апреля "Черноморэнерго" ввел новый график отключений электричества – на один час в светлое время суток и на два часа ночью вместо отключений каждые три часа, как это было с 6 апреля. Днем позже график был изменен, но нововведения не коснулись схемы ограничений по подаче электроэнергии.

Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров побывавший в республике оценил состояние энергосистемы. Он выразил уверенность в том, что с учетом низкой оплаты за свет населением и в нынешнем режиме энергосистема республики работать не сможет.

"Важный вопрос связан с энергоснабжением. Была подготовлена дорожная карта, и она рассматривается абхазской стороной совместно с Министерством энергетики России. Этот вопрос обсуждался и на уровне президента Абхазии, и на совещании с правительством республики. Понимание того, что необходима серьезная организация или реорганизация энергосистемы, очевидно", — подчеркнул он.

27 апреля график веерных отключений электричества по всей территории Абхазии был отменен, ИнгурГЭС запущена ранее запланированного срока. Ингурская ГЭС была остановлена на ремонт 20 января. По плану ремонтные работы должны были быть завершены в ночь с 30 апреля на 1 мая, однако, как сообщал ранее Sputnik председатель правления ГЭС Леван Мебония, ремонт завершился с опережением.

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган в ходе своего рабочего визита в Москву обсудила план мероприятий по реконструкции ВЛ "Ачгуара" с заместителем министра энергетики России Евгением Грабчаком. Сообщалось, что поставка материалов для ремонтных работ на высоковольтной линии "Ачгуара" будет осуществлена в ближайшие дни.

Глава "Черноморэнерго" Михаил Логуа в интервью Абхазскому телевидению напомнил, что пропускная способность высоковольтной линии "Ачгуара" ограничена, если нагрузки будут превышать допустимые нормы, линия снова может подвести.

Смерть на границе

Шокирующее событие произошло в минувшем месяце на границе Абхазии и Грузии – четверо жителей Галского района погибли при попытке незаконного пересечения государственной границы с Грузией вброд через реку Ингур.

Попытка была предпринята рано утром 6 апреля в районе села Таглан Галского района. Вследствие сильного паводка граждан унесло течением реки, и они погибли. Тела утонувших были обнаружены 7 апреля грузинскими спасателями на берегу реки Ингур, течение вынесло их в районе села Шамгон Зугдидского района Грузии.

По данным СГБ Абхазии, граждане решились на незаконный переход госграницы, чтобы избежать обязательного пятидневного карантина, введенного грузинской стороной в отношении лиц, въезжающих из Абхазии в Грузию.

Для дальнейшего производства процессуальных действий материалы по подследственности направлены в Службу государственной безопасности Республики Абхазия.В МИДе Абхазии назвали неуместными любые попытки Тбилиси политизировать произошедшее и заработать дешевые политические дивиденды на трагической гибели людей. Также абхазский МИД призвал жителей приграничных районов республики пересекать государственную границу в установленных пунктах пропуска и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Выборы в органы местного самоуправления

В минувшем месяце районные избирательные комиссии подвели итоги седьмых по счету выборов депутатов в местное самоуправление, которые состоялись в Абхазии 11 апреля. Кандидатов на 161 депутатское кресло было 257 человек.

Выборы не состоялись в некоторых округах Гагрского, Галского районов и в Сухуме. Голосования там пройдет повторно в течение двух недель.

Как показывает статистика, большая часть избранных депутатов – это мужчины, но попасть в районные Собрания удалось также 16 женщинам. Самая высокая явка была зафиксирована в Галском районе, где проголосовало 58% избирателей из 859. Самая низкая в столице республики – 30% общего количества избирателей - около сорока тысяч. Всего по стране проголосовало 62777 человек.

Решение Роспотребнадзора

В середине апреля появилось сообщение Роспотребнадзора об ужесточении правил возвращения россиян на родину. Это решение взволновало общественность по обе стороны российско-абхазской границы.

Согласно новым правилам, с 15 апреля россиянам, въезжающим в страну, необходимо в течение трех дней заполнить анкету на "Госуслугах", по прибытии в Россию сдать ПЦР-анализ на COVID-19 и до получения результатов теста находиться на самоизоляции.

В сообщении Роспотребнадзора не было уточнений по поводу Абхазии. Последствия неопределенности не заставили себя долго ждать. На следующие сутки после заявления российского ведомства турфирмы стали терять клиентов. Многие отказались от посещения Абхазии, несмотря на то, что они уже стояли на государственной границе с ней. Также турфирмы зафиксировали снижение заинтересованности среди россиян абхазским направлением на 30-35%, хотя после информации о прекращении авиасообщения с Турцией наблюдался резкий рост спроса на Абхазию.

Кабмин Абхазии обратился к Роспотребнадзору за разъяснениями и получил ответ о том, что новые правила въезда в Россию не касаются граждан РФ, пересекающих российско-абхазскую границу в любом направлении и на любой срок. Они касаются граждан России, въезжающих из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Республики.

Жители Абхазии облегченно вздохнули, но ненадолго. Замминистра экономического развития России Сергей Назаров, который прибыл в Абхазию вместе с коллегами для ознакомления с ходом работ по Инвестпрограмме, прокомментировал решение Роспотребнадзора в студии радио Sputnik.

"Я не готов пока толковать, что какие-то исключения есть в этом нормативном документе по Абхазии. Мы обсуждаем данный вопрос – возможны ли здесь какие-то изъятия. Но на данный момент есть такой документ, есть ситуация, связанная с коронавирусом, поэтому предлагаю пока руководствоваться этим документом. Никаких исключений из этого пока нет", – сказал Назаров.

30 апреля на совещании в Сочи, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на граждан России, пересекающих абхазо-российскую границу, новое Постановление Роспотребнадзора не распространяется: "перемещение граждан на российско-абхазской границе как было так и остается, никаких изменений не будет".

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Визит делегации Минэкономразвития

Делегация представителей Минэкономразвития и Минэнерго России находилась с двухдневным визитом в Абхазии в рамках проверки хода ремонтных работ, финансируемых за счет Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики. В ходе первого дня были проинспектированы объекты в Гагре.

15 апреля делегацию принял президент Абхазии Аслан Бжания. 16 апреля в Кабинете министров прошло расширенное заседание.

Назначения

Глава государства на прошедшей неделе назначил нового и.о. главы администрации Очамчырского района. Им стал пятидесятилетний Беслан Бигвава. На встрече с населением района президент напомнил, что скоро начнется туристический сезон и к нему надо готовиться.

"Пришло время созидать. Давайте начнем с чистоты", - сказал Бжания, предлагаю жителям Очамчыры провести субботник, в особенности вдоль центральной трассы.

Визит президента в Москву

Среди важных событий произошедших в апреле – рабочий визит президента Абхазии Аслана Бжания в Москву. 21 апреля глава государства встретился с генеральным директором Публичного акционерного общества "Росгосстрах" Геннадием Гальпериным и членом правления Олегом Меркуловым. На встрече обсуждались предложения "Росгосстраха" о сотрудничестве с абхазской стороной.

В ходе рабочего визита Аслан Бжания встретился и с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько. Стороны обсудили вопрос возобновления авиасообщения в Абхазию, подробно остановились на вопросе организации проектно-изыскательских работ по реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта.

В настоящее время создана рабочая группа российско-абхазских специалистов. Выполнен ряд работ, а именно: сформирована дорожная карта, проводится подготовка объекта к началу проектно-изыскательских работ, готовится экспертная оценка необходимого оборудования для организации операционной деятельности аэропорта. Кроме этого, приступили к подготовке необходимого пакета документов в области воздушного законодательства Республики Абхазия. Решался вопрос подготовки авиационных специалистов.

Также Аслан Бжания встретился с руководством Управления делами президента России. Бжания обсудил вопросы взаимодействия между Абхазией и Россией с управляющим делами президента РФ Александром Колпаковым и первым заместителем Павлом Фрадковым. Во встрече также принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

23 апреля президент встретился с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Бжания и Попова обсудили ситуацию по распространению новой коронавирусной инфекции в России и Абхазии, а также предпринимаемые профильными ведомствами стран усилия по профилактике COVID-19. По итогам встречи Анна Попова выразила готовность обсудить с представителями заинтересованных ведомств Абхазии вопросы открытия нового туристического сезона.

Ранее в интервью ТАСС Бжания заявил, что Абхазия в 2021 году ожидает большой поток туристов, которым не намерена усложнять или изменять условия въезда.

Абхазия и Крым

Третье заседание Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Абхазией и Республикой Крым состоялось в Сухуме 22 апреля. По итогам заседания стороны подписали программу мероприятий на 2022-2024 годы.

Согласно плану, республики будут продолжать и развивать сотрудничество в сфере образования, спорта, экономики, торговли, экспорта товаров, сельского хозяйства.

Вице-премьер правительства Крым - постпред республики при президенте России Георгий Мурадов отметил, что Крым заинтересован в поставках из республики сельскохозяйственной продукции, к примеру ореха фундука, который могут использовать кондитерские предприятия Крыма, киви, хурмы и других фруктов.

Административные и уголовные дела

К концу месяца в социальных сетях распространилось видео, где сотрудники МВД Абхазии нарушают правила дорожного поведения, что послужило поводом для служебной проверки. По итогам проверки в отношении сотрудников Министерства внутренних дел Абхазии, нарушивших правила дорожного движения, были применены меры взыскания, объявлены выговоры и выписаны протоколы за административное правонарушение.

Начальник Госавтоинспекции республики Батал Агрба отметил, что сотрудники правоохранительных органов и военизированных подразделений, имеющие специальное звание и статус, совершившие административное правонарушение, в частности дорожно-транспортного движения, подлежат взысканиям, согласно административному уставу.

В превышении своих должностных полномочий 23 апреля был обвинен и начальник Специального приемника-распределителя Министерства внутренних дел Абхазии Муртаз Габния, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что Габния 26 марта без соответствующего постановления суда освободил из камеры специального приемника-распределителя МВД своего соседа Милора Когония, и отвез его по месту жительства.

23 апреля от занимаемой должности по решению Сухумского горсуда был освобожден заместитель главврача Республиканской больницы Георгий Воуба. Уголовное дело против главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба завели 9 февраля 2021 года. Генпрокуратура обвиняет их в превышении должностных полномочий.

В этот же день 23 апреля в розыск были объявлены бывший министр по репатриации Абхазии Беслан Дбар и директор ООО "РемСтрой2012" Амиран Лакербая. Дбар обвиняют в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, совершенного в группе с директором ООО "РемСтрой2012" Амираном Лакербая и инженером по техническому надзору Фонда репатриации Денисом Кове. 20 апреля состоялось судебное заседание по делу бывшего директора "Абхазавтодора" Бориса Ачба, который обвиняется в хищении бюджетных средств в размере почти 20 миллионов рублей. На заседании Генеральная прокуратура запросила восемь лет и шесть месяцев лишения свободы для Ачба.

А также: Возбуждено уголовное дело в отношении экс-сотрудника администрации Сухума

Компенсация от Кабмина

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий при Кабинете министров Абхазии определил размер компенсаций трем семьям, пострадавшим из-за оползня в селе Бедиа ду.

Оползень, из-за которого пострадала дорога, соединяющая села Бедиа ду, Агубедиа и Бедиа с Ткуарчалом, произошел 15 января.

В результате произошло полное обрушение участка автомобильной дороги протяженностью около 100 метров. Согласно данным, предоставленным пресс-службой Кабмина, в случае разрастания оползня может произойти смещение или обрушение опоры линии электропередач Ачгуара-220, которая расположена на гребне небольшого хребта, севернее которого и произошел оползень. Кроме того, масса грунта, движущаяся по склону, уже нависает над руслом реки и может в любое время его перекрыть, образовав затор.

Отмечается, что площадь территории, охваченной оползневыми процессами, составляет порядка 14-15 гектаров. Со временем ожидается разрастание оползня и охват большей территории по бортам.

По словам гендиректора "Абхазберегозащиты" Гурама Харазия, первые опоры и сваи нижнего моста уже поставлены, в течение нескольких дней при хороших погодных условиях будет завершено строительство опор конструкции, после чего планируется забетонировать мост. Он подчеркнул, что для завершения работ необходимо 15 дней хорошей погоды.

Дорога, соединяющая город Ткуарчал с селами района, была восстановлена и заасфальтирована на средства Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Сметная документация составила около 60 миллионов рублей, работы велись с 2017 по 2020 годы.

Съемки комедийного сериала в Абхазии

В Абхазии приступили к съемкам первого абхазского комедийного сериала "Независимый", продюсером и исполнителем главной роли которого стал Тимур Тания.

"Эта история обычного человека, который столкнулся с несправедливостью, исходящей от власти. Сериал не столько про политику, сколько про людей, потому что во власти сидят тоже люди, и естественно мир вокруг него - это его семья, друзья, наш менталитет, какие мы, почему мы плохие, почему хорошие, то есть это некий поиск", - сказал в интервью "Абаза-ТВ" соавтор сценария сериала "Независимый" Руслан Шакая.

В съемках сериала принял участие и Sputnik Абхазия, шеф-редактору Дмитрию Нездоровину предложили роль посла, и он не отказался.

Сериал "Независимый" будет состоять из десяти серий, первые четыре из них уже написаны и две серии уже снимаются. Проект одобрен и финансируется российской видеоплатформой "Start".

Съемочная группа на 70% состоит из жителей Абхазии, привлечь из России пришлось только гримеров, художников по свету, звукорежиссеров и пиротехников. Российский актер кино и телевидения Ашот Кещян, участвующий в съемках сериала, родом из Абхазии.

Съемочным процессом руководит режиссер Тимур Квеквескири, ориентировочно, съемки сериала "Независимый" завершатся к концу лета.

Дело передано в суд

30 апреля уголовное дело по факту тройного убийства на набережной Сухума в ноябре 2019 года передали в Верховный суд Абхазии для рассмотрения по существу.

Организаторы банды Эрик Чкадуа, Беслан Бганба и члены банды – Дато Ахалая, Демур Ахалая и Аслан Блабба обвиняются в совершении умышленного убийства Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и Доминики Акиртава и покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба, которые были совершены 22 ноября 2019 года в Сухуме на Набережной Махаджиров.

Организаторы и участники банды также обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленного уничтожения чужого имущества.

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