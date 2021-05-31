Sputnik мая: атака коронавируса, убийство в Сухуме и поездка в Сирию

В преддверии курортного сезона в Абхазии произошло немало важных, интересных, но не всегда радостных событий. Пропавшего в горах Абхазии туриста найти пока не удается, в республике зарегистрированы случая заражения "британским" штаммом коронавируса, в середине месяца делегация из Абхазии во главе с президентом побывала с рабочим визитом в Сирии. Об этом и многом другом читайте в материале Sputnik.

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Встречаем лето

Вот и подошел к концу последний месяц весны. Через считанные часы в двери постучится лето, и жители Абхазии непременно встретят его с большим удовольствием. Позитивные итоги мая по посещаемости республики и прогнозы на предстоящие три месяца обнадеживают.

Как рассказал министр туризма Абхазии Теймураз Хишба на расширенном заседании по подготовке к курортному сезону с участием главы государства Аслана Бжания, в Абхазии работает около 450 средств размещения вместимостью около 25 тысяч койко-мест. Средний процент загрузки санаторных и гостиничных объектов на майские праздники составил 80%, а уровень бронирования на летний сезон уже более 70%.

Посещаемость Рицинского национального реликтового парка с начала года тоже радует. Как рассказал Sputnik директор парка Адамур Багателия, с января по 20 мая в парке побывало более ста тысяч туристов, что больше показателей аналогичных периодов со дня открытия в 1996 году.

Огорчает то, что ни гости, ни жители страны, скорее всего, не смогут проехаться по некоторым излюбленным маршрутам в горах Абхазии из-за оползня, который произошел в результате обильных дождей и таяния снега 9 мая на 56 километре лесничества Ауадхара.

Природное явление площадью 18-20 гектаров, около 800 метров в длину и 300 метров в ширину, перекрыло дорогу к альпийским лугам и озеру Мзы - популярным туристическим маршрутам. Правительство Абхазии, экологи и геологи рассматривают возможность прокладки новой дороги в обход проблемного участка. О том, чтобы приступить к ликвидации оползня, пока речь не идет, так как он все еще движется.

В преддверии курортного сезона в Абхазии прошли форумы, посвященные развитию и проблемам туристической отрасли. 11 мая в Гагре состоялся третий Международный деловой форум "Visit Apsny", в котором участвовали абхазские и российские эксперты. Они обсудили вопросы взаимосвязи развития сельского хозяйства и туризма, развития агротуризма и гастротуризма в республике, обучение персонала в сфере сервиса и гостеприимства, классификацию отелей. По мнению участников встречи, все эти направления тесно переплетены и в случае правильного подхода смогут помочь улучшить экономическую активность страны.

12 мая в Сухуме открылся первый Международный туристический форум "Абхазия – страна души". На нем с речью выступил президент республики Аслан Бжания, который подчеркнул, что основная задача мероприятия - это выработка комплексных мер и современных подходов к повышению качества предоставляемых в стране туристических услуг и развитию предпринимательской инициативы. Он также заявил, что с высокой долей вероятности к январю 2024 года первые рейсы начнет принимать абхазский аэропорт.

Форум продлился три дня. Среди общего списка вопросов эксперты из Абхазии и России обсудили вопросы о концепции туристического сезона, страхования туристов, образования в сфере туризма и индустрии гостеприимства, современные инвестиционные проекты, создание летних оздоровительных лагерей в Абхазии. В завершении первого туристического форума состоялась церемония подписания соглашений между Министерством туризма Абхазии и Всероссийским объединением туристов, а также Национальным оператором детского отдыха.

Новый министр, "британский" штамм и вакцинация

11 мая стало известно о том, что президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о назначении на пост министра здравоохранения страны Эдуарда Бутба, который сменил на этой должности Тамаза Цахнакия.

Новый глава ведомства вскоре после назначения приступил к мониторингу ситуации в сфере медицины и проинспектировал медучреждения страны. Первым таким объектом стала Гудаутская ЦРБ, где министр ознакомился с оснащением больницы, посетил "красную" и "зеленые" зоны ковидного госпиталя, пообщался с врачами и пациентами. К 20 мая он также проинспектировал Республиканскую больницу Абхазии, Сухумскую городскую больницу, Республиканский роддом и Женскую консультацию.

Между тем коронавирус не дает расслабиться жителям Абхазии. Все еще ежедневно фиксируются несколько десятков случаев заражения этим недугом и не редки летальные случаи у пациентов с таким диагнозом. 28 мая на совещании в правительстве страны, посвященном вакцинации от COVID-19, медики сообщили премьер-министру Александру Анкваб неприятную новость о том, что в республике зафиксировано шесть случаев заражения "британским" штаммом коронавируса. Этот вид коронавируса пока плохо изучен в мире и, согласно заключениям врачей, ему сопутствует специфическая симптоматика и тяжелее поддается лечению.

Вакцинация от коронавируса в Абхазии началась 12 мая и, по данным Минздрава, проходит она вяло. Население не очень охотно прививается. К концу месяца эту процедуру по всей стране прошло около одной тысячи человек. Всего в республики доставили 6500 доз этого препарата.

13 мая в Абхазии отменили запреты на проведение свадебных, торжественных, а также массовых деловых, спортивных, развлекательных и иных мероприятий в закрытых помещениях.

Однако организацию и проведение в закрытых помещениях массовых мероприятий должны осуществлять в строгом соответствии с утвержденными Министерством здравоохранения государственными санитарно-гигиеническими нормами и правилами - носить маски в общественных местах и воздерживаться от посещения мест массового скопления людей.

Абхазия в Сирии

16 мая делегация Абхазия во главе с президентом Асланом Бжания отправилась с официальным визитом в Сирию. 18 мая начала работать абхазо-сирийская Межправительственная комиссия. Участники Межправкомиссии детально обсудили практическую реализацию сотрудничества в сфере экономики, туризма, сельского хозяйства. По итогам работы комиссии были подписаны соглашения о сотрудничестве между министерствами экономики Абхазии и Сирии и министерствами туризма двух стран.

В этот же день стороны подписали Соглашение о сотрудничестве между портами и Соглашение о сотрудничестве в области туризма. Стороны договорились провести следующее заседание совместного абхазо-сирийского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству в Сухуме.

Президент Абхазии Аслан Бжания и глава САР Башар Асад обсудили ряд двусторонних вопросов. Бжания пригласил коллегу посетить Абхазию.

"Я еще не был в Абхазии, но уже по ней скучаю", - признался Башар Асад.

Убийство в Сухуме

18 мая в Сухуме был убит родной племянник первого президента Абхазии Владислава Ардзинба Кемал Ардзинба. Министерство внутренних дел Абхазии в тот же день объявило план "Перехват", были перекрыты выезды из Сухума.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело Генеральной прокуратурой Абхазии по нескольким статьям. 19 мая по подозрению в совершении убийства Ардзинба был задержан гражданин Абхазии Батал Пилия, 1992 года рождения. 21 мая Сухумский горсуд арестовал Пилия на два месяца.

Пропавший турист, гибель блогера и избиение гостя

12 мая в горах Абхазии пропал турист из Екатеринбурга Владимир Ульянов, который в составе группы российских туристов вышел на туристический маршрут в высокогорье страны 3 мая. Поход должен был закончиться 10 мая, но 12 мая в МЧС республики поступил сигнал, что один из туристов не может продолжать поход и его оставили на определенной точке. Как рассказала инструктор группы Гилева, туристы попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их ожидал Ульянов.

Поиски силами МЧС Абхазии пока не дали результатов. 14 мая семь спасателей ведомства выдвинулись к месту, где, предположительно, оставили туриста его сопровождающие. Спустя пять дней они дошли до базового лагеря, но Ульянова там не обнаружили. 22 мая поиски были завершены.

Друзья и родственники пропавшего мужчины сдаваться не намерены. Они объявили сбор средств и поиск волонтеров для продолжения розыска. 30 мая группа волонтеров совместно со спасателями МЧС Абхазии продолжили поиски. Днем позже к ним присоединились пожарные из Псху.

Российский блогер Виталий Выграновский решил проверить возможности человеческого организма и очистить его путем отказа от еды и воды на сорок дней. Эксперимент блогера начался в Москве в марте, но на десятый день ему стало плохо, его начала "раздражать атмосфера города", поэтому он уехал в Абхазию и продолжил голодать. Все, что в этот отрезок времени с ним происходило, Выграновский публиковал в соцсетях для своих подписчиков.

"Ну как путь прошел? Это была просто игра, которую я принял. Очень интересно. Ушли паразиты, нет тяги к еде. Тело полностью обновилось, каждая клеточка", - признавался мужчина.

2 мая в новоафонский отдел милиции поступил телефонный звонок об обнаружении трупа в заброшенном доме в селе Анхуа Гудаутского района. На место происшествия выехали сотрудники прокуратуры и новоафонской милиции. На месте прибытия был обнаружен труп в неестественном положении в результате того, что данный гражданин занимался лечебной йогой, сообщили в МВД Абхазии.

24 мая издание "Медиазона" написало о том, что гражданин России из Санкт-Петербурга Артем Русских в апреле 2021 года был задержан в Гагре сотрудниками милиции, которые, заподозрив его в распространении наркотиков, пытались получить информацию путем пыток.

Русских рассказал журналистам, что его сильно избили сотрудники правоохранительных органов, пытались повесить и утопить в реке. Проверку этой информации об условно произошедшем инциденте с участием гражданина России начало управление собственной безопасности МВД Абхазии 28 апреля на основании запроса от представителя российского СМИ. Ведомство пока опровергает обвинения.

25 мая стало известно о том, Артем Русских по электронной почте направил заявление в Генпрокуратуру Абхазии о том, что он подвергся насилию, лишению свободы и пыткам сотрудниками УВД по Гагрскому району. В пресс-службе уточнили, что прокуратурой Гагрского района проводится доследственная проверка.

Уголовные дела

Продолжается рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего советника президента Абхазии, Героя ДНР Ахры Авидзба и трех его охранников, которые обвиняются в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке оружия.

12 мая Гулрыпшский районный суд оставил Авидзба под стражей, отклонив ходатайство его адвоката об изменении меры пресечения на домашний арест. Спустя пять дней суд допросил троих свидетелей, которые проводили обследование в доме, где проживал Авидзба и эксперта отдела экспертно-криминалистического центра МВД Абхазии.

Четвертое заседание по делу Ахры Авидзба продолжилось допросом свидетелей обвинения – сотрудников МВД и СГБ. Окончательное решение по этому делу суд пока не принял.

30 апреля в Верховный суд было направлено уголовное дело по факту тройного убийства на набережной Сухума, произошедшее в ноябре 2019 года. Следствие обвиняет в умышленном убийстве Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и Доминики Акиртава общеопасным способом организаторов банды Эрик Чкадуа, Беслан Бганба и членов банды – Дато Ахалая, Демур Ахалая и Аслан Блабба.

25 мая Верховный суд страны приступил к рассмотрению этого дела. 26 мая по ходатайству стороны защиты суд отстранил председательствующую судью Мимозу Цушба от рассмотрения дела, так как ее родная племянница принимала участие в качестве следователя в следственных действиях по делу.

В июне 2020 года сотрудниками правоохранительных органов был задержан гендиректор "Абхазавтодора" Борис Ачба. Его обвинили в хищении бюджетных средств в особо крупном размере – 19 471 162 рубля.

5 мая Сухумский городской суд признал Бориса Ачба виновным в этом преступлении и приговорил его к семи годам заключения под стражу, с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима и конфискацией имущества.

Праздники, торжества и скорбные даты

1 мая в селе Кутол Очамчырского района прошли конноспортивные соревнования, приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. В них участвовали две команды из Кутола и Гулрыпшского района, которые состязались в дисциплинах по метанию дротиков и конному футболу. Победителями в них стала команда из Кутола. Также прошли забеги на различные дистанции, в которых выступили наездники из разных районов страны.

8 и 9 мая конноспортивные соревнования также прошли в селе Дурипш Гудаутского района. В них участвовали шесть команд из сел Гудаутского района Абхазии, которые боролись за звание победителя в конном футболе, метании дротиков, джигитовке и рубке. По суммарному подсчету баллов, главный приз взяли наездники из села Куланырхуа. Также на дистанции от 1200 до 2000 метров выступили 34 жокея.

День Победы отметили во всех районах Абхазии. В Сухуме состоялось традиционное шествие акции "Бессмертный полк". Более 40 человек были в составе колонны и держали в руках портреты родственников, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны.

Первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба 14 мая исполнилось бы 76 лет. В этот день в Гудауте прошли памятные мероприятия в его честь. 76 конников с государственными атрибутами в руках прошли маршем от центра города до привокзальной площади, которая носит имя бывшего главы государства. Во главе колонны стоял один из служебных автомобилей Ардзинба Mercedes 140-й модели.

Вечером того же дня на привокзальной площади состоялся праздничный концерт с участием абхазских эстрадных артистов и ансамблей.

В тот же день Банк Абхазии открыл Музей денег в Сухуме, где представлены монеты и купюры, которые в разные исторические периоды использовались на территории страны. По словам председателя Национального банка страны Беслана Барателиа, музей решили сделать открытым, чтобы у гостей Абхазии была возможность лучше узнать историю страны.

21 мая в Абхазии почтили память махаджиров (термин, закрепившийся за вынужденными переселенцами с Кавказа - ред.). На набережной Махаджиров у Мемориала памяти жертв Кавказской войны была открыта фотовыставка, в Абхазском драмтеатре показали спектакль "Последний из ушедших", вечером началось факельное и конное шествие, была зажжена ритуальная свеча "ащамака" и разожжен "нартский костер", в море были опущены венки. Памятные мероприятия состоялись во всех районах Абхазии.

29 мая в Абхазии почтили память второго президента Абхазии Сергея Багапш, который ушел из жизни десять лет назад. Руководство страны и общественность возложили цветы к могиле Багапш в его родовом селе Джгерда.

Кришнаиты покидают Абхазию

Российский телеканал РЕН-ТВ показал репортаж об образовательном центре кришнаитов в Абхазии, в котором малолетние ученики подвергались неправомерным действиям со стороны воспитателей.

Милиция общественной безопасности Абхазии закрыла образовательный центр кришнаитов "Страна души" в селе Пшап Гулрыпшского района, сообщается на сайте МВД.

Правоохранители приехали по месту расположения так называемого семейно-образовательного центра последователей Кришны и перевезли детей и их воспитателей - все они граждане России - на территорию подведомственного МВД Абхазии учебного центра. Дети будут находиться под присмотром руководителей и участковых, пока за ними не приедут родители или опекуны.

Организаторы проекта намерены опровергать информацию на территории России о том, что такие действия предпринимались в отношении их подопечных.

Новости культуры и спорта

В минувшем месяце Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа стал лауреатом Патриаршей литературной премии. Торжественная церемония избрания и награждения лауреатов X юбилейного сезона Патриаршей литературной премии состоялась в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в Москве.

С 20 по 27 мая в Сухумском морском порту прошел Арт-фестиваль "Завтра наступает уже сегодня" от компании Colors of Nation. Участники фестиваля обсудили, как современное искусство представлено в Абхазии, кто может считать себя художником, почему не надо стесняться продавать свои работы. Они сошлись в едином мнении, что современное искусство в Абхазии существует, и есть все предпосылки для его развития.

Также обсудили экологические проблемы и сложности, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью в Абхазии. Приглашенный российский художник Макс Гошко-Даньков в рамках фестиваля создал росписи на стенах морского порта - муралы.

В Абхазию приехал ансамбль танца имени Моисеева. 25 и 26 мая артисты выступили на сцене Государственной филармонии в Сухуме. Российский коллектив впервые посетил республику с гастролями в 2013 году на праздновании Дня России в рамках культурных сезонов "Россия - Абхазия".

В Доме юношества Очамчырского района 25 мая впервые открылась выставка художников и мастеров восточной Абхазии. В нем приняли участие 11 человек, двое из которых представили не картины, а рукодельное мастерство - это различные сувениры из дерева, алюминия, пепельницы, рамки для фото, подставки для вина и так далее. Среди участников начинающие художники и мастера, любители, студенты художественных училищ.

В понедельник 31 мая в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась фотовыставка, посвященная юбилейным датам журналистов, работавших в разные годы в газете "Апсны капш"

"Союз журналистов ставит перед собой целью активно отмечать, вспоминать журналистов старшего поколения. Связываем мы это с юбилейными датами. Так получилось, что в 2021 году у восьми человек из бывших сотрудников газеты "Апсны капш" юбилейные даты", - сказал, в частности, председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг.

Уже несколько месяцев тысячи жителей Абхазии с нетерпением ждали приезде чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который должен был в Международный день защиты детей провести мастер-класс для детей в Сухуме.

29 мая от менеджера спортсмена стало известно, что поездка знаменитого спортсмена в республику отменяется из-за санкционного давления со стороны США и Грузии, прямыми угрозами аннулирования американской визы, ограничения спортивной деятельности в UFC, расторжения контрактов в США.

"Хабиб Нурмагомедов передал слова благодарности народу, юным спортсменам Абхазии за интерес и поддержку и сожалеет из-за сложившихся независящих от него обстоятельств", - говорится в сообщении Госкомспорта Абхазии.

Хорошей новостью в конце месяца стало то, что юношеская сборная России по вольной борьбе под руководством Заслуженного мастера спорта России, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" II степени завоевала восемь золотых медалей на первенстве Европы U-15.

Чемпионат проходил с 27 по 30 мая в Софии. Всего российские вольники заняли 12 призовых мест, среди которых, помимо золота, еще два серебра и две бронзы.